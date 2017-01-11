Nazilli Belediyespor'da Burak'la yollar ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor'da Muhammed Burak Taşdemir ile yollar ayrıldı.

Sezon başında Akhisar Belediyespor'dan kiralık olarak kadroya katılan genç futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Muhammed Burak Taşdemir'in isteği doğrultusunda kendisi ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar verdiği hizmetler için kendisine teşekkür eder futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. Sezonun ilk devresinde 16 lig, 1 Türkiye Kupası maçında sahaya çıkan ve 2 gol kaydeden Burak'ın Hatayspor'la anlaştığı öğrenildi. FOTOĞRAFLI