Nazilli Belediyespor'da 2 imza

Cem ULUCAN / AYDIN ()- SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Anadolu Üsküdar 1908'den forvet Semih Ergül ve 12 Bingölspor'dan stoper Ersoy Dinçer'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen, daha önce Kartalspor ve Alanyaspor'da kiralık olarak forma giyen 22 yaşındaki Semih ile İznikspor'da futbola başlayıp Şekerspor'da profesyonel olan, Bingölspor'dan önce Körfez İskenderun'da da oynayan 25 yaşındaki Ersoy, 1.5'ar yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Başkan Erdoğan Eker, "Teknik heyetin raporu doğrultusunda eksik mevkileri güçlendiriyoruz. Yeni transferlerimizden Semih'in forvete, Ersoy'un ise savunma güç katacağına inanıyorum" dedi.

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