Nazilli Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor: 0-4

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (x), Ata Bayraktar (xx), Hidayet Zeybek (xxx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ersin (x)- Mehmet (x), Berkay (x), Fatih (x), Yüksel (x), Gökhan (x), Furkan (xx) (Dk.69 Mert Çakar xx), Tuna (xx), Ali (x) (Dk.76 Gürhan x), Semih (x) (Dk.46 Attila x), Ersoy (x) BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ERZURUMSPOR: Evren (xxx)- Fırat (xxx), Mustafa (xxxx) (Dk.83 Eslem), Mehmet Albayrak (xxx) (Dk.76 Halil xx), Nobre (xxxx), Erdem (xxx), Sinan (xxx), Ersel (xxx), Kemal (xxx), Ferit (xxx), Erhan (xxx) (Dk.76 Fatih xx) GOLLER: Dk.15 (penaltı), Dk.38 Nobre, Dk.65 (penaltı) Mehmet Albayrak, Dk.74 Ersel (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor)KIRMIZI KART: Dk.64 Yüksel (Nazilli Belediyespor) SARI KARTLAR: Mehmet, Ali, Yüksel, (Nazilli Belediyespor), Kemal, Mustafa (Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor) SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 galibiyet elde ederek play off hattına yaklaşan Nazilli Belediyespor, evinde lider Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a 4-0 yenilerek ilk 5 yolunda ağır yara aldı.Bu arada Nazilli Belediyespor Başkanı Erdoğan Eker'in çağrısı doğrultusunda eski başkanlar, Esat Ergüler, Vahit Aysan, Nurittin Özkat, Hilmi Volaka, Murat Kaplan, Nurettin Gürsoy ve Süleyman Bilgen, karşılaşmayı Belediye Başkanı Haluk Alıcık'la birlikte izlediler. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a da yaklaşık 500 taraftarı destek verdi. 7'nci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta Mustafa'nın direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Ersin kontrol etti. 14'üncü dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor penaltı kazandı. Erhan'ın ortasında Yüksel'in topa elle müdahalesini hakem penaltıyla cezalandırdı. Penaltı atışını kullanan Nobre topu filelerle buluşturdu: 1-0. 38'inci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor farkı ikiye çıkardı. Şık çalımlarla Nazilli ceza sahasına giren Mehmet Albayrak pasını Nobre'ye aktardı. Defansın müdahalesine rağmen topu ağlara gönderen Nobre, farkı ikiye çıkardı: 0-2. 51'inci dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Gökhan'ın ortasına yükselen Furkan'ın kafa vuruşunu kaleci Evren kornere çeldi. 55'inci dakikada Ali'nin ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Evren, çift yumrukla uzaklaştırdı. 57'nci dakikada ev sahibi bir kez daha yüklendi. Fatih'in ortasında topla ceza sahası içinde buluşan Ali'nin yerden şutunu kaleci Evren son anda kornere çeldi. 65'inci dakikada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un Ersel'le geliştirdiği atakta Yüksel bir kez daha topa elle müdahale edince ikinci defa beyaz noktayı gösteren hakem, Yüksel'e de ikinci sarı kartını çıkarıp oyun dışı bıraktı. Penaltıyı Mehmet Albayrak ağlarla buluşturdu: 0-3. 74'üncü dakikada orta sahada topla buluşan Nobre pasını Ersel'e aktardı. Ersel'in, yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4FOTOĞRAFLI