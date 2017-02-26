Nazilli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 2-0

Cem ULUCAN / NAZİLLİ, ()

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Zorbay Küçük (xxx), Furkan Ürün (xxx), Mert Bulut (xxx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ersin (xx)- Sabri (xxx), Berkay (xx), Fatih (xxx), Hakan (xx), Yüksel (xx), Zafer (xxx), Furkan (xx) (Dk.76 Abdülkadir xxx), Hüseyin (xx), Ali (xx) (Dk.57 Gökhan xx), Semih (xx)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: Burak Cengiz (xx)- Hasan (xx), Caner (xx), Recep (x), Rıdvan (xx) (Dk.64 Halil x), Cemal (xx), Ömer (xx), Burak Sarı (xx) (Dk.84 Soner), Gökhan (xx) (Dk.46 Ertan xx), Anıl (xx), Semih (x)

GOLLER: Dk.30 Fatih, Dk.89 Abdülkadir (Nazilli Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Fatih, Zafer (Nazilli Belediyespor), Semih, Halil (Büyükçekmece Tepecikspor)

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 haftada 3 yenilgi alarak play off şansını zora sokan Nazilli Belediyespor, düşme hattından çıkmaya çalışan Büyükçekmece Tepecikspor'u 2-0 mağlup ederek umut tazeledi. Siyah beyazlı ekip, puanını 33 yapıp 8'inci basamağa tırmanırken, 23 puanda kalan İstanbul temsilcisi 17'nci sıraya geriledi.

Yaklaşık 1000 Nazillili futbolseverin izlediği karşılaşmanın 5'inci dakikasında bir pozisyonu takip eden yardımcı hakem Mert Bulut, köşe gönderine çarparak kısa süreli sakatlık geçirdi. Bu arada Abdülkadir, 89'uncu dakikada attığı golden sonra sevincini Teknik Direktör Ahmet Kazım Ertem'e sarılarak paylaşmak istedi. Sırtı dönük olan Ertem futbolcusunu görmeyince seyirciler bu duruma tepki gösterdi. Polisin müdahale ettiği taraftarlarla Genel Kaptan Hakan Alıcık arasında da gerginlik yaşandı.

17'nci dakikada konuk takımın kazandığı serbest vuruşu Gökhan kullandı. Gökhan'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Recep'in kafa şutunu kaleci Ersin son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.

19'uncu dakika Nazilli Belediyespor için şanssızlık anıydı. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşu Ali kullandı. Ali'nin direkt kaleye gönderdiği top, üst direğe çarparak dışarı çıktı.

26'ıncı dakikada Fatih'in sağ kanattan ortasında Tepecikspor savunmasından dönen topla buluşan Ali'nin sert şutu üst direği sıyırarak dışarı çıktı.

30'uncu dakikada ev sahibi ekip aradığı golü buldu. Semih'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Fatih'in şutu defanstan döndü. Tekrar önüne düşen topu aşırtma bir vuruşla ağlara yollayan Fatih, takımını öne geçirdi: 1-0.

45'inci dakikada Fatih'in defansın arkasına bıraktığı topla buluşan Furkan dokundu. Kaleci Burak Cengiz'i de geçen topa çizgi üzerinde müdahale eden Anıl tehlikeyi uzaklaştırdı.

52'nci dakikada gelişen Nazilli atağında Zafer'in ara pasıyla topla bulaşan Fatih, iki defans oyuncusunu çalımlayarak ceza sahasına girdi. Fatih'in sağ çarprazdan sert şutu yan direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

75'inci dakikada Berkay'ın pasıyla buluşan Furkan'ın sert şutu kalecide kaldı.

89'uncu dakikada Nazilli farkı ikiye çıkardı. Zafer'in kullandığı taç atışında topla buluşan Abdülkadir şık çalımlarla sağ çarprazdan ceza sahasına girdi. Kaleci Burak Cengiz'i de çalımlayan Abdülkadir skoru belirledi: 2-0.

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