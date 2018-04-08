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Nazilli Belediyespor - Bugsaşspor: 1-3

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, () STAT: İlçe HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Bülent Uludoğan (xx), Gökhan Coşar (xx) NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Bora (xx), Berkay (x), Fatih (xx) (Dk. 68 Serdar xx), Mehmet Ersavaş (xx) (Dk. 64 Aykut...

Nazilli Belediyespor - Bugsaşspor: 1-3

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

STAT: İlçe
HAKEMLER: Adem Sarıtaş (xx), Bülent Uludoğan (xx), Gökhan Coşar (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Onur Bulut (x) - Bora (xx), Berkay (x), Fatih (xx) (Dk. 68 Serdar xx), Mehmet Ersavaş (xx) (Dk. 64 Aykut x), Nuh (x), Görkem (xx), Mert Çakar (x) (Dk. 58 Hakan x), Mert Çapar (xx), Onur Karakabak (x), Mert Er (x)
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xxx) - Kerem (xxx), Rıza (xxx), Cebrail (xx), Turgut Selim (xx), Harun (xxx) (Dk. 63 Ömer Akman xx), Sinan (xx), Ömer Bozan (xx) (Dk. 51 Yavuz xxx), Samet (xxx), Mustafa (xxx) (Dk. 86 Sertaç), Erkan (xxxx)
GOLLER: Dk. 32 Mustafa, Dk. 61 (Pen.) ve 72 Erkan (Bugsaş), Dk. 74 Görkem (Nazilli Bld)
SARI KARTLAR: Harun, Rıza, Sinan (Bugsaş), Berkay, Mert Çapar, Mert Er, Onur Karakabak (Nazilli Bld)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta üst üste üçüncü yenilgisini evinde Bugsaşspor'dan alan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, bitime 4 hafta kala kurtuluş hattındaki Fethiyespor'un 6 puan gerisine düştü: 1-3.
İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 32. dakikada Mustafa ilk penaltıdan olmak üzere 61 ve 72. dakikalarda Erkan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Nazilli'ye ise Görkem'in 74. dakikadaki tek golü puan için yetmedi. Bu skorla 23 puanda kalan siyah-beyazlılar, ligde kalma umutlarını azaltarak 3. Lig'in eşiğine geldi. Taraftarlar maç sonu yönetim ve teknik direktör Ahmet Yavuz'u istifaya davet etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ev sahibinden Mert Çapar, ceza alanı dışında yakaladığı topu kaleye gönderdi, Oğuz gole izin vermedi. 
32. dakikada Bugsaşspor öne geçti. Ceza sahası dışından Harun'un uzattığı topu yakalayan Mustafa, topu kalecinin sağından filelerle buluşturarak takımını öne geçirdi: 0-1. 
41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Nazilli'den Görkem'in şutunu kale çizgisinden Turgut ayağı ile çıkarıp gole izin vermedi. 
İlk yarı Bugsaşsporun üstünlüğü ile sona erdi. 
61. dakikada konuk ekibin kazandığı penaltıyı Erkan filelerle buluşturdu: 0-2. 
72. dakikada Erkan, Kerem'den aldığı topla ceza sahasına girerek kaleciyi yeniden avladı: 0-3.
74. dakikada Nazilli Belediyespor Görkem'in ayağından golü buldu. Mert Çapar'ın ortasını iyi takip eden Görkem topu ceza alanı içinden filelerle buluşturup skoru belirledi: 1-3. 

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