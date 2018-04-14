Nazilli Belediyespor Başkent'te terleyecek

İZMİR, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Bugsaşspor'a 3-1 yenilerek düşme potasından kurtulamayan Nazilli Belediyespor yarın Play-Off hesapları yapan Hacettepe'ye konuk olacak. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gökçen Öztürk'ün yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Siyah-beyazlılarda kart cezalıları Merter ile Berkay müsabakada forma giyemeyecek.

Teknik direktör Ahmet Yavuz, bitime 4 hafta kala tüm maçların kendileri için final niteliği taşıdığını belirterek, "Zorlu bir maça çıkacağız. Hacettepe de hedefleri olan bir takım. Ancak tek düşüncemiz 3 puan" dedi.