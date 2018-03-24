Nazilli Belediyespor, Bandırmaspor'u ağırlıyor

NAZİLLİ, ()

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Silivrispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek aylar sonra düşme hattından kurtulan Nazilli Belediyespor, yarın Play-Off'u hedefleyen Bandırmaspor'u konuk edecek.

İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı Yiğit Peşin yönetecek. Teknik direktör Ahmet Yavuz, mutlak 3 puan hedeflediklerini belirterek, "Sahamızda taraftarımızın desteği ile çok kritik karşılaşmaları kazandık. Bandırmaspor'u da yenerek yolumuza devam edeceğiz. Bu takım küme düşmeyecek" dedi.

