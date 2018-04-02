NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı. Fethiyespor'un Kırklarelispor'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftaya büyük korkuyla girdi. Önceki hafta da evinde Bandırmaspor'a 3-0 kaybeden siyah-beyazlılarda taraftar da isyan bayrağını açtı. Kümede kalma yolunda ağır darbeler alan Nazilli Belediyespor, kalan 5 haftada Bugsaşspor, Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor karşılaşmalarına çıkacak.
Nazilli Belediyespor ateşe düştü
NAZİLLİ, () - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Karşıyaka'ya 4-1 mağlup olan düşme hattındaki Nazilli Belediyespor kendini ateşe attı. Fethiyespor'un Kırklarelispor'u yenmesiyle kurtuluş barajındaki rakibinin 5 puan gerisine düşen...
02 Nisan 2018 Pazartesi 12:53
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