Nazilli Belediyespor Akyel'le el sıkıştı

SPOR Toto 2'nci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor, siyah beyazlı takımı çalıştırması için Fatih Akyel'le el sıkıştı.

Kulüp Başkanı Erdoğan Eker, genç teknik adamla her konuda anlaştıklarını, işin resmi imzaya kaldığını söyledi. Başkan Eker, "Tarık Daşgün'le yaptığımız görüşmeden sonuç alamayınca Fatih Akyel'le masaya oturduk. Şu an için prensipte uzlaştık. Kendisi 1-2 gün içinde ilçemize gelecek. Herhangi bir olumsuz durumun yaşanacağına inanmıyoruz. Sözleşme imzalamak için gün sayıyoruz" dedi. Cuma günü de Ankaragücülü Serkan Balcı'nın Nazilli'ye geleceği bilgisini veren Başkan Eker, şu bilgileri verdi:

"Serkan bizim evladımız. Doğduğu yere hizmet etmek istiyor. Anlaşırsak, yeni sezonda takımımızın kaptanı olacak. Fatih Akyel ve Serkan Balcı'nın yaratacağı sinerji bizi başarıya ulaştıracak. İddialı bir kadroyla yola çıkacağız .Belediye Başkanımız ve Onursal Başkanımız Haluk Alıcık'ın destekleriyle güçlü bir ekip kurmak için çaba sarfediyoruz."