Nazilli Belediyespor'a üç aday

TFF 3'üncü Lig takımlarından Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Ahmet Yavuz'la yolları ayırmaya hazırlanan yönetim, üç teknik adamı gündemine aldı. Siyah-beyazlıların Ramazan Silin, Ali Yalçın ve Ahmet Kazım Ertem isimleri üzerinde durduğu öğrenildi. Başkan Nurettin Özkat'ın teknik patron Yavuz'un sözleşmesini feshettikten sonra teknik direktör görüşmelerine hız vereceği belirtildi. Bu arada kulüpten 400 bin TL alacağı olan teknik direktör Ahmet Yavuz'un bu paranın 100 bin TL'sini sildiği kaydedildi.