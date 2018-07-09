Nazilli Belediyespor'a taze kan

NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor, dış transferde Fenerbahçe'nin U21 takımından orta saha oyuncusu Onur Topal'ı gündemine aldı. Yönetimin 20 yaşındaki futbolcuyu kadroya dahil etmek için temaslarını sürdürdüğü, transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği ifade edildi.

Amatör statüde oynayan Onur, geçen sezon U21 Ligi'nde 29 maçta görev aldı. Geçen sezon devre arasında Fenerbahçe'den transfer ettiği Görkem Bitin'i profesyonel yaparak vitrine çıkaran Nazilli ekibi, Onur için de aynı planı yapıyor.