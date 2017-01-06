Nazilli Belediyespor'a Kurtuluş çalımı
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un prensip anlaşmasına varıp Antalya kampına dahil ettiği kaleci Kurtuluş Yurt'un parasal konularda anlaşamayınca, kamptan ayrılıp Diyarbakır'a giden Kurtuluş, Amed Sportif...
06 Ocak 2017 Cuma 12:06
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'un prensip anlaşmasına varıp Antalya kampına dahil ettiği kaleci Kurtuluş Yurt'un parasal konularda anlaşamayınca, kamptan ayrılıp Diyarbakır'a giden Kurtuluş, Amed Sportif ile 1.5 yıllık mukavele yaptı. Nazilli Belediyespor'un ilgilendiği diğer bir oyuncu forvet Eren de Keçiörengücü ile anlaştı. Ege ekibinin, llistesinde yer alan alternatif futbolculara yöneleceği bildirildi.
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