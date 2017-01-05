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Nazilli Belediyespor'a Hatayspor morali

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Hatayspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Ali Akburç'un 20 ve 25'inci dakikalarda attığı...

Nazilli Belediyespor'a Hatayspor morali
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Nazilli Belediyespor Antalya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında Hatayspor'u 2-0 yenerek moral buldu. Ali Akburç'un 20 ve 25'inci dakikalarda attığı gollerle galip gelen siyah beyazlıların teknik direktörü Ahmet Kazım Ertem çok sıkı çalıştıklarını ve ikinci devreye oldukça iddialı hazırlandıklarını söyledi. 
Şu ana kadar sadece Bucaspor'dan kaleci Kurtuluş'u transfer ettiklerini belirten Ertem, "Transferde çok titiz davranıyoruz. Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz. Mevcut kadromuz da lig yeni başlıyormuş gibi arzulu bir şekilde idmanlarını sürdürüyor" dedi. Nazilli Belediyespor'un Menemen Belediyespor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Ersin Aslantoğ için girişimde bulunduğu iddia edildi. 

   

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