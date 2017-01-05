Nazilli Belediyespor'a Hatayspor morali

Şu ana kadar sadece Bucaspor'dan kaleci Kurtuluş'u transfer ettiklerini belirten Ertem, "Transferde çok titiz davranıyoruz. Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz. Mevcut kadromuz da lig yeni başlıyormuş gibi arzulu bir şekilde idmanlarını sürdürüyor" dedi. Nazilli Belediyespor'un Menemen Belediyespor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Ersin Aslantoğ için girişimde bulunduğu iddia edildi.
Şu ana kadar sadece Bucaspor'dan kaleci Kurtuluş'u transfer ettiklerini belirten Ertem, "Transferde çok titiz davranıyoruz. Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları getireceğiz. Mevcut kadromuz da lig yeni başlıyormuş gibi arzulu bir şekilde idmanlarını sürdürüyor" dedi. Nazilli Belediyespor'un Menemen Belediyespor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Ersin Aslantoğ için girişimde bulunduğu iddia edildi.