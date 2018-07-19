Nazilli Belediyespor'a Aykut geldi

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, ()

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor, Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor Kulübü'nden Aykut Sarıdoğan'la anlaşma sağladı.

Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun Nazilli'ye gelerek siyah beyazlılarla sözleşme imzaladığı öğrenildi. Futbola Salihli Belediyespor'da başlayan Aykut, Çanakkale Dardanel ve Kastamonuspor 1966 formalarını da terletti.

Geçen sezon Bayburt'ta 26 resmi müsabakaya çıkan genç futbolcu 1 gol attı. Teknik direktör Ahmet Yavuz, çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü bilgisini vererek, "Sezon boyunca var gücümüzle mücadele edeceğiz, savaşacağız. İyi bir sezon olacak, ben oyuncularıma güveniyorum. Sahada basmadık yer bırakmayacağız" diye konuştu.

