TRANSFERDE son olarak Kırıkhanspor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan'ı renklerine bağlayan İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor 4 takviye daha yapacak. Konya Anadolu Selçukspor'dan kanat oyuncusu Ali Dere'yi de kadrosuna dahil etmek için yoğun mesai harcayan siyah beyazlıların Basın Sözcüsü Özgen Türker, "Kanat oyuncusunun yanı sıra forvet, orta saha ve sağ bek transferlerini gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda futbolcularımız takıma katılır. Geçen sezon kuruluşumuzun 50'nci yılında istediğimiz hedefi tutturamadık.

Ancak bu sezona iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimizi bir an önce giderip, lige iddialı giriş yapacağız" dedi.