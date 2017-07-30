Ancak bu sezona iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimizi bir an önce giderip, lige iddialı giriş yapacağız" dedi.
Ancak bu sezona iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimizi bir an önce giderip, lige iddialı giriş yapacağız" dedi.
TRANSFERDE son olarak Kırıkhanspor'dan orta saha oyuncusu İlker Sayan'ı renklerine bağlayan İkinci Lig Beyaz Grup temsilcisi Nazilli Belediyespor 4 takviye daha yapacak. Konya Anadolu Selçukspor'dan kanat oyuncusu Ali Dere'yi de kadrosuna dahil...
30 Temmuz 2017 Pazar 12:36
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