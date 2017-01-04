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Nazilli Belediyespor 2 gurbetçi deniyor

SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor iki gurbetçiyi denemeye aldı. Almanya'nın VFR Fischlen takımından 25 yaşındaki defans oyuncu Burak Akarca ve Belçika ekiplerinden Beveren'de oynayan...

Nazilli Belediyespor 2 gurbetçi deniyor
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda üst sıraları hedefleyen Nazilli Belediyespor iki gurbetçiyi denemeye aldı. Almanya'nın VFR Fischlen takımından 25 yaşındaki defans oyuncu Burak Akarca ve Belçika ekiplerinden Beveren'de oynayan 19 yaşındaki forvet Emre Erciyas, Antalya kampında antrenmanlara çıkıyor.
Emre Erciyas, Ege temsilcisinin Bayburt İl Özel İdare ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sergilediği futbol ve attığı golle kurmaylardan tam not aldı. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in Emre için yönetime olumlu rapor verdiği, Burak Akarca'nın durumunun ise hafta sonuna kadar netleşeceği belirtildi.

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