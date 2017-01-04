Nazilli Belediyespor 2 gurbetçi deniyor

Emre Erciyas, Ege temsilcisinin Bayburt İl Özel İdare ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sergilediği futbol ve attığı golle kurmaylardan tam not aldı. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in Emre için yönetime olumlu rapor verdiği, Burak Akarca'nın durumunun ise hafta sonuna kadar netleşeceği belirtildi. FOTOĞRAF
Emre Erciyas, Ege temsilcisinin Bayburt İl Özel İdare ile 1-1 berabere kaldığı hazırlık maçında sergilediği futbol ve attığı golle kurmaylardan tam not aldı. Teknik direktör Ahmet Kazım Ertem'in Emre için yönetime olumlu rapor verdiği, Burak Akarca'nın durumunun ise hafta sonuna kadar netleşeceği belirtildi. FOTOĞRAF