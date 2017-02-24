Naturhouse Ciudad de Logrono-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Cemal EKENTOK/LOGRONO (İspanya), ()

SALON: Palacia de Deportes la Rioja

HAKEMLER: Mamdouh Baklouti (xxx/ Fransız), Ilaria Vagni (xxx/ İtalya)

NATURHOUSE CİUDAD DE LOGRONO: Ferreira (xx), Portero (xx), Gonzalez (xxx), Gritzbach (xx), Pereira (xxx), Pejkovic (xx) (Lopez xxx-Rodriguez x/ libero, Tuominen xx, D’Amaro x, Melean x,)

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Fatma (xxx), İpek (xxx), Özge (xxx), Joyce (xxx), Dora (xxx), İvana (xxx) (Aylin xxx-Ceren xxx/ libero, Nuran xx, Yaren xx)

SETLER: 15-25, 25-27, 25-19

SÜRE: 105 Dakika (20, 32, 27, 26)



CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk karşılaşmasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, İspanya’nın Logrono kentinde Naturhouse Ciudad de Logrono takımı ile karşılaştı. Rakibini 3-1 yenen Bursa Büyükşehir Belediyespor, yarı final yolunda büyük avantaj elde etti.

Mücadelenin ilk setine tempolu başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, Dora’nın etkili smaç servisleri, İvana, İpek ve Joyce’nin smaçlarıyla arayı açtı ve ilk seti 25-15 kazandı.

İkinci sette İspanyol ekibi seyircisinin desteğiyle oyuna tutundu. Pejkoviç’in hücumlarıyla seti önde götürdü. Son bölümde önce 24-24’lük eşitliği bulan Büyükşehir Dora ve Joyce’nin smaçlarıymla seti 27-25 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette savunmada iyi organize olan Logrono, üstünlüğünü set sonuna kadar sürdürdü ve seti 25-19 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü setin başından sonuna kadar üstün olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, zaman zaman hatalar yapsa da seti 25-21 karşılaşmayı ise 3-1 kazandı.

Maçın bitimiyle birlikte yeşil beyazlı voleybolcular sahada büyük sevinç yaşarken, rakibinin iç sahadaki yenilmezliğine de son verdi.

Bu karşılaşmanın rövanşı 7 Mart Salı günü saat 18.00’de Bursa Cengiz Göllü Salonu’nda oynanacak ve yarı finale yükselecek takım belli olacak.

DÖNÜŞ YOLCULUĞU YARIN SABAH BAŞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, İspanya’nın Logrono kentinden sabah saatlerinde 08.00’de başkent Madrid’e otobüsle gidecek. Yeşil beyazlı kafile daha sonra buradan 14.20 uçağı ile İstanbul’a uçacak, oradan da otobüsle Bursa’ya gelecek. Büyükşehir Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Pazar günü 15.00’de Çanakkale Belediyespor ile karşılaşacak.

YİNE ARAÇ TAHSİS ETMEDİLER

İspanyol Kulübü Naturhouse Ciudad de Logrono, Bursa Büyükşehir Kulübü takımı için yine otobüs tahsis etmedi. Takım iki minibüsle karşılaşmanın oynanacağı salona giderken, yönetici ve basın mensupları ise taksi tutarak Palacia de Deportes la Rioja Salonu’na gelebildi.

DORO’NIN MENAJERİ GELDİ

Bursa Büyükşehir Belediyespor takımının Macar oyuncusu Dora Horvath’ın menajeri de karşılaşmayı izledi. Menejeri iki gün boyunca Dora Horvath ile görüşmesi dikkat çekti.

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