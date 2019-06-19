Nasya Dimitrova, PTT Spor'da

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin yeni ekibi PTT Spor, Bulgar voleybolcu Nasya Dimitrova ile 1 yıllığına anlaştı.

Türkiye Voleybol Bayanlar 1'inci Ligi'ni şampiyonlukla kapatarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne yükselen PTT Spor, yeni sezon öncesi 5 iç, 6 dış transfer yaparak sezona güçlü bir şekilde girmeyi planlıyor. Angela Leyva, Polen Ünver, Ezgi Dağdelenler, Janset Cemre Erkul, Ceren Can Önal ve Gergana Dimitrova gibi isimlerle sözleşme imzalayan PTT'nin son transferi Bulgar orta oyuncu Nasya Dimitrova oldu. Ülkesinde birçok şampiyonluk yaşayan 1.90 cm boyundaki Dimitrova, Bulgaristan Milli Takımı'nda da görev alıyor.



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