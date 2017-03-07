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Nasuhi Sezgin'in istifasının perde arkası

 Başkan Özbek, Nasuhi Sezgin'i istifaya zorladı Kadir ÇETİNÇALI-İstanbul- Galatasaray zorlu Antalya deplasmanından son dakika golü ile 3 puanı kapıp dönerken, ikinci başkan Nasuhi Sezgin'in maç sonu yaptığı şok açıklamaları ile...

Nasuhi Sezgin'in istifasının perde arkası

 Başkan Özbek, Nasuhi Sezgin'i istifaya zorladı

Kadir ÇETİNÇALI-İstanbul- Galatasaray zorlu Antalya deplasmanından son dakika golü ile 3 puanı kapıp dönerken, ikinci başkan Nasuhi Sezgin'in maç sonu yaptığı şok açıklamaları ile farklı bir kriz daha yaşadı.

Nasuhi Sezgin'in birden bire "Bazı maçları bilerek kaybettik, oyuncularımız bir yerlerden telkin geldi o yüzden kaybettik" şeklindeki açıklaması Sarı Kırmızılı yönetiminde farklı bir kriz yarattı. Sezgin'in beklenmeyen bu açıklaması ile kimleri kast ettiği merak oluştururken, başkan Dursun Özbek konuşmayı duyar duymaz telefona sarılıp Sezgin'i aradı. Ancak o sırada uçakta bulunan Nasuhi Sezgin'in telefonu kapalı olduğu için başkan Özbek ile konuşamadı. Sabah erken saatlerinde bir kez daha telefona sarılan başkan Dursun Özbek, ikinci başkanı Nasuhi Sezgin'i acil bir şekilde Türk Telekom Arena'daki odasına çağırdı. Burada yapılan görüşmede başkan Özbek'in Nasuhi Sezgin'e yaptığı açıklamadan ötürü sert bir dille çıkıştığı öğrenildi. Galatasaray Lisesi'nden dönem arkadaşı olan Dursun Özbek ve Nasuhi Özbek arasında yaşanan tartışma sonrasında Başkan, Sezgin'in Sportif A.Ş.'deki görevinden istifaya davet etti. Başkan Özbek'in bu isteğini Nasuhi Sezgin derhal kabul ederek, Sportif A.Ş'deki görevini bıraktı ve gerekirse yönetim kurulundan da istifa edebileceğini başkana iletti. Ancak başkan Özbek daha önce yönetim kurulundan 4 ismin istifa ettiğini hatırlatarak, Nasuhi Sezgin'in yönetim kurulundan istifa etmeyip görevine devam etmesini istedi. Daha sonra kulübün resmi sitesinden Nasuhi Sezgin'in yaptığı konuşmanın yanlış anlaşıldığına dair açıklama yapıldı.

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