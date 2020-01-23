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Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası başladı
SPOR 23.01.2020, 16:48
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası toplam 325 sporcunun katılımıyla başladı. Şampiyonada derece alan sporcular arasından Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası ve olimpiyatlara katılacak sporcular belirlenecek.
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada 29 ilden 101'i kadın 224'ü erkek olmak üzere toplam 325 sporcu yarışıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcular 2- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası için hazırlık kampına alınacak. Halterciler ayrıca 24 Temmuz- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda madalya almak için yarışacak. Turnuva 26 Ocak Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Levent Parlar, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, şampiyonanın halter sporunun dünya çapında efsanesi olan Naim Süleymanoğlu adına düzenlendiğini belirterek, "Yarışmada yer alan sporculardan başarılı olanlar kampa davet edilecek. Kampta seçilecek olan sporcularımız ise Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda inşallah ülkemize madalya kazandıracak" dedi.
Türkiye'den 3 bin civarında lisanslı halter sporcusu olduğunu aktaran Parlar, "10 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 20 kategoride yarışmalarımız devam edecek. Keyifli bir yarışma olacağına inanıyorum. Çünkü yaklaşık 3 bin civarı lisanslı sporcumuz var ve büyükler kategorisinde en iyi sporcularımız burada madalya almak için birbirleriyle yarışacak" diye konuştu.
2020 senesinin spor açısından önemli olduğunu ve olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Levent Parlar, "Bu yıl 2020, olimpiyat senesi. Olimpiyatlarda madalya alan birkaç tane branştan biri de halter. Burada yarışan sporcularımızdan ayrıca Moskova'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yarışan sporcularımızdan olimpiyatlara sporcularımızı göndereceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şampiyonadan görüntü
- Tribünlerden görüntü
- Levent Parlar ile röportaj
Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda başlayan şampiyonada 29 ilden 101'i kadın 224'ü erkek olmak üzere toplam 325 sporcu yarışıyor. Şampiyonada dereceye giren sporcular 2- 12 Nisan 2020 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Halter Şampiyonası için hazırlık kampına alınacak. Halterciler ayrıca 24 Temmuz- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında Tokyo'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda madalya almak için yarışacak. Turnuva 26 Ocak Pazar günü ödül töreniyle sona erecek.
Türkiye Halter Federasyonu Genel Sekreteri Levent Parlar, Demirören Haber Ajansı'na () yaptığı açıklamada, şampiyonanın halter sporunun dünya çapında efsanesi olan Naim Süleymanoğlu adına düzenlendiğini belirterek, "Yarışmada yer alan sporculardan başarılı olanlar kampa davet edilecek. Kampta seçilecek olan sporcularımız ise Moskova'da düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda inşallah ülkemize madalya kazandıracak" dedi.
Türkiye'den 3 bin civarında lisanslı halter sporcusu olduğunu aktaran Parlar, "10 erkek ve 10 kadın olmak üzere toplam 20 kategoride yarışmalarımız devam edecek. Keyifli bir yarışma olacağına inanıyorum. Çünkü yaklaşık 3 bin civarı lisanslı sporcumuz var ve büyükler kategorisinde en iyi sporcularımız burada madalya almak için birbirleriyle yarışacak" diye konuştu.
2020 senesinin spor açısından önemli olduğunu ve olimpiyat yılı olduğunu vurgulayan Levent Parlar, "Bu yıl 2020, olimpiyat senesi. Olimpiyatlarda madalya alan birkaç tane branştan biri de halter. Burada yarışan sporcularımızdan ayrıca Moskova'da yapılacak olan Avrupa Büyükler Şampiyonası'nda yarışan sporcularımızdan olimpiyatlara sporcularımızı göndereceğiz" dedi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Şampiyonadan görüntü
- Tribünlerden görüntü
- Levent Parlar ile röportaj
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