Nadezhda: 63 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 54

Kadınlar Euroleague B Grubu 8. hafta karşılaşmasında Rusya'nın Nadezhda ekibi, evinde Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 63-54 mağlup etti.
Salon: Orenburzhje
Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Milan Brziak (Slovakya), Mindaugas Vecerskis (Litvanya)
Nadezhda: Mitchell 19, Ouvina 2, Zhedik 2, Williams 8, Zahui 16, Anoikina 8, Petrushina 3, Sapova 5, Beglova
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Bahar Öztürk 11, Popovic 4, Melike Oral 2, Snytsina 9, Paris 20, Stankovic 6, Gamze Takmaz, Devran Tanaçan 2
1. Periyot: 14-8
Devre: 34-17
3. Periyot: 47-38
5 faulle çıkan: 39.41 Stankovic (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
İSTANBUL /