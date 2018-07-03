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Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA, () Dünyanın en iyi tenisçileri sıralamasında ikinci sırada yer alan Rafael Nadal, baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rakibi Dudi Sela'yı set kaybetmeden mağlup etti. Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda...

Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA, ()

Dünyanın en iyi tenisçileri sıralamasında ikinci sırada yer alan Rafael Nadal, baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rakibi Dudi Sela'yı set kaybetmeden mağlup etti.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya sıralamasında 127'nci sırada yer alan rakibi Dudi Sela'yı 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.
İsrailli rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Nadal, ilk servislerinden yüzden 74 oranında puan çıkardığı maçı 1 saat 50 dakikada tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı.
Sezonun üçüncü Grand Slam'inde İspanyol tenisçi, bir sonraki turda Mikhail Kukushkin - Vasek Pospisil maçının galibiyle karşılaşacak.

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