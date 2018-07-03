Nadal, zorlanmadan ikinci tura yükseldi

Aynur TATTERSALL / LONDRA, ()

Dünyanın en iyi tenisçileri sıralamasında ikinci sırada yer alan Rafael Nadal, baştan sona kontrol altında tuttuğu maçta rakibi Dudi Sela'yı set kaybetmeden mağlup etti.

Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ilk turunda 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, dünya sıralamasında 127'nci sırada yer alan rakibi Dudi Sela'yı 6-3, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

İsrailli rakibi önünde oldukça rahat bir oyun ortaya koyan Nadal, ilk servislerinden yüzden 74 oranında puan çıkardığı maçı 1 saat 50 dakikada tamamlayarak adını ikinci tura yazdırdı.

Sezonun üçüncü Grand Slam'inde İspanyol tenisçi, bir sonraki turda Mikhail Kukushkin - Vasek Pospisil maçının galibiyle karşılaşacak.