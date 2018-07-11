Aynur TATTERSALL / LONDRA () - Wimbledon Tenis Turnuvası'nın 9'uncu gününde tek erkeklerde dünya 1 numarası Rafael Nadal, Arjantinli Juan Martin Del Potro'yu mağlup ederek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın 9'uncu gününde korta çıkan tek erkeklerde dünya 1 numarası İspanyol Nadal, Arjantinli Del Potro'yu 7-5, 6-7, 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-2 yenerek tur atlayan taraf oldu. İki oyuncunun da muhteşem bir performas sergilediği karşılaşma 4 saat 48 dakika sürdü.

İki kez Wimbledon şampiyonu olan İspanyol tenisçi Nadal, yarı finalde Sırp Novak Djokovic ile karşılaşacak.