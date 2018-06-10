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Nadal, 11'inci kez Fransa'da zirvede

PARIS,() Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi, finalde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenerek bu turnuvadaki 11'inci zaferine ulaştı. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen...

Nadal, 11'inci kez Fransa'da zirvede

PARIS,()

Fransa Açık Tenis Turnuvası (Roland Garros) tek erkeklerde şampiyon Rafael Nadal oldu. İspanyol tenisçi, finalde Avusturyalı Dominic Thiem'i 3-0 yenerek bu turnuvadaki 11'inci zaferine ulaştı.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası olan Fransa Açık'ın 15'inci ve son gününde dünya 1 numarası Nadal ile 7 numaralı seribaşı Thiem finalde karşılaştı.
İlk sette Thiem'e karşı üstünlük kurmakta zorlanmayan Nadal, seti 6-4 kazandı. İkinci sete rakibinin servisini kırarak başlayan Nadal, bu seti de 6-3 kazanarak setlerde durumu 2-0'a getirdi. Oyun içerisinde parmağından yaşadığı sakatlığa rağmen üçüncü sette de rakibine üstünlüğü bırakmayan 32 yaşındaki raket, seti 6-2 aldı ve rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

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