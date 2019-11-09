Nabil Dirar: Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü sonraki maçlarda göstereceğiz

‘’Daha iyisi için çabalamam gerekiyor’’

‘’Çalışırsanız karşılığını alırsınız’’

‘’Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz’’

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL () - Nabil Dirar, "Bugün en iyi seviyemizde değildik ama 3 puan önemliydi’’ dedi.

Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli ekibin Faslı futbolcusu Nabil Dirar açıklamalarda bulundu.

Bugün en iyi maçlarından birini çıkaramadıklarını ancak 3 puanı hanelerine yazdırdıkları için mutlu olduğunu ifade eden Dirar, "Kayseri maçında çok pozisyona girdik ama golü atmayı başaramamıştık. Bugün en iyi seviyemizde değildik ama 3 puan önemliydi. Daha iyisini yapmak istiyoruz ve maksimum puanları almak istiyoruz" dedi.

"DAHA İYİSİ İÇİN ÇABALAMAM GEREKİYOR"

Dirar, sağlık ekibine teşekkür ederek, "1 ay sakat sakat oynamıştım. Çalışarak tekrardan geri döndüm. İlk 11 olmasa da sahaya çıkma fırsatı buldum. Daha iyisi için çabalamam gerekiyor ve gelecek için açıklarımı kapatmam lazım" diye konuştu.

"ÇALIŞIRSANIZ KARŞILIĞINI ALIRSINIZ"

Sahada mücadele etmekten kaçınmadığını dile getiren Dirar, "Çalışırsanız karşılığını alırsınız. Kulüpte benden mutlu bende uzattığım için mutluyum. Umarım gelecek dönemlerde daha iyi şeyler başarırız" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI BİZİZ"

Faslı futbolcu, yeterince puan kaybettiklerini düşündüğünü dile getirerek şunları söyledi: "Belki rakibi küçümsedik, konsantrasyon azdı. Bu hataları düzeltirsek şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Fenerbahçe’nin gerçek yüzünü bir sonraki maçlarda göstereceğiz. Kontra atak golleri yedik çoğunlukla. Ben bunları konsantrasyon eksikliğine bağlıyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nabil Dirar’ın açıklamaları