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N'Sakala Beşiktaş'a yakın
BEŞİKTAŞ'ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile görüştüğü vğrenildi. Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye...
SPOR 26.12.2019, 16:17
BEŞİKTAŞ'ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N'Sakala ile görüştüğü vğrenildi.
Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı. Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
Aytemiz Alanyaspor'a 2016-17 sezonunda gelen başarılı sol kanat oyuncusu Demokratik Kongo asıllı Fransız futbolcu Fabrice N'Sakala konusunda devreye giren Beşiktaş, hem futbolcu hem de kulubü ile birer görüşme yaptı. Siyah beyazlı takımın, sol kanat, sol stoper ve sağ bekte de görev alan N'Sakala'nın takıma katılmasına sıcak bakıldığı, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasının beklendiği kaydedildi. Fransız futbolcuların sezon sonunda sözleşmesi bitecek.
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