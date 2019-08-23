N'Koudou, Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Siyah-beyazlılarda yeni transfer N'Koudou ilk antrenmanına çıktı.Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapılan antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.N'KOUDOU İLK ANTRENMANINA ÇIKTISiyah-beyazlıların İngiliz ekibi Tottenham'dan yeni transfer, Georges-Kevin N'Koudou ilk antrenmanına çıktı. Gerçekleşen antrenmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı. Domagoj Vida ise takımla birlikte çalıştı.Siyah-beyazlılar, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta Göztepe ile karşı karşıya gelecek.