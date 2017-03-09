Mustafa Yumlu Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek

SPOR Toto Süper Lig'de pazartesi akşamı Trabzonspor'u konuk edecek Akhisar Belediyespor'un ara transferde Bordo mavili takımdan renklerine bağıladığı Mustafa Yumlu, geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanında dördüncü sarı kartını görerek cezalı duruma düşünce, zorlu randevuda forma giyemeyecek.

Akhisar Belediyespor'daki Trabzon patentli isimlerden kaleci Fatih'in de sakatlığı geçmesine karşın kadroda yer alma ihtimalinin düşük olduğu öğerenildi.

Yoğun yağış altında yapılan haftanın ilk idmanında sağ dizinde sorun bulunan golcü Sokol Cikalleshi fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı düz koşu yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde yarım sahada yapılan taktik çalışma sırasında futbolcularını sık sık uyaran Teknik Direktör Tolunay Kafkas, özellikle savunmada dikkatli olmalarını istedi. Trabzonspor'un ikinci yarıda büyük çıkış yaptığına dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Ligdeki konumumuz itibariyle iç sahada puan kaybetmemeliyiz. Rakip ne kadar güçlü olursa olsun, sahaya kazanmak için çıkacağız" dedi. FOTOĞRAF