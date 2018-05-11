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Mustafa Yumlu: "Taraftarımız gelemedi ama biz onlara kupayı getiriyoruz"

"Fenerbahçe'den Allah razı olsun. Bu sene 2 maçta onları yendik, bir de onların sayesinde kupayı kazandık" "Taraftarımız buraya gelmek çok istedi ama Fenerbahçe'ye yapılan güzellikler bizim taraftarımıza yapılmadı" Ali DANAŞ...

Mustafa Yumlu: "Taraftarımız gelemedi ama biz onlara kupayı getiriyoruz"

"Fenerbahçe'den Allah razı olsun. Bu sene 2 maçta onları yendik, bir de onların sayesinde kupayı kazandık"

"Taraftarımız buraya gelmek çok istedi ama Fenerbahçe'ye yapılan güzellikler bizim taraftarımıza yapılmadı"

Ali DANAŞ - DİYARBAKIR,()

Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştığı mücadelenin ardından Mustafa Yumlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Tarih yazdıklarının altını çizen Yumlu, "Büyük takımla bunu başarabilirsin ama böyle mütevazı bir ilçe takımıyla bunu başarabilmek daha zor. Biz bunu başardık. Gerçekten çok zor şartlarda buraya geldik. Taraftarımız buraya gelmek çok istedi ama Fenerbahçe'ye yapılan güzellikler bizim taraftarımıza yapılmadı. Onlara internetten bilet satışı olmuş, bizim taraftara yasaklanmış. Fenerbahçe'ye 15 bin bilet satılmış, Akhisar'a 7 bin satılmış. Bu bir final. Her şey ortak olmalıydı ama maalesef olmadı. Bizim için sorun yok. Biz Fenerbahçe'yi zaten kendi sahasında kendi seyircisi önünde yenmiştik, burada da fazla seyircileri olması bir şey fark ettirmedi. Çok iyi mücadele ettik. Maçın başında çok pozisyon verdik, o arada gol yiyip sıkıntı yaşayabilirdik ama o baskıyı atlattık ve daha iyi oynamaya başladık. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyeti yaşıyoruz. Buraya gelemeyen Akhisar halkına sesleniyorum, onlar gelmedi ama biz onlara kupayı getiriyoruz, hayırlı uğurlu olsun. Fenerbahçe'ye de çok teşekkür ederim onlardan da Allah razı olsun. Bu sene 2 maçta onları yendik, bir de onların sayesinde kupayı kazandık" dedi.
Mustafa Yumlu, Fenerbahçe'ye karşı bu sezon üstünlük kurmaları ile ilgili ise "Fenerbahçe'ye daha önceden de şansımız tutuyordu, bu sene de tuttu. Çok iyi oldu bizim için. Fenerbahçe bizim oyun sistemimize çok uygun bir profile sahip. Biz de bunu kullandık ve bugün kazandık. Çok mutluyuz, tadını çıkartıyoruz" yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Yumlu'nun açıklamaları
- Oyuncuların stattan ayrılışı
- Genel detaylar

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