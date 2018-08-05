Mustafa Yumlu: "Gurur duyuyoruz"

KONYA () - TFF Süper Kupa müsabakasında normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Akhisarspor, Galatasaray'ı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Mücadelenin ardından Akhisarspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

Bu şampiyonluğu taraftarlarına armağan ettiğini söyleyen Yumlu, "Allahımıza şükrüler olsun. Geçen sezonu kupayla bitirdik, bu sezona da kupayla başladık. Güzel taraftarımıza, güzel ilçemize hayırlı olsun. Her şeyi hak ediyorlar. Geçen sezon Fenerbahçe'den kupa alıp, şimdi de Galatasaray'dan kupa almak inanılmaz bir şey. Gurur duyuyoruz." dedi.