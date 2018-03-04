Mustafa Yumlu: ''Galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz''

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Yumlu, ''Hocamızın bize söylediği talimatların hepsini bugün gerçekleştirdik. Duran toptan gol bulacağımızı biliyorduk. Çünkü artık duran toplar işi çözüyor. İlk yarı takım olarak çok iyi oynadık ve bir tane pozisyon verdik. Burada Fenerbahçe'ye karşı bir tane pozisyon vermek bizim için çok iyi. İkinci yarı Fenerbahçe hiç beklemediğimiz bir oyun sistemine döndü. Doldur boşalta döndü. Fernandao ile ikinci topları almaya çalıştılar. Biz de karşılık vermeye çalıştık. Sonuçta buradan galibiyet alarak dönüyoruz, mutluyuz'' dedi.

''FERNANDAO YABANA ATILACAK BİRİ DEĞİL''



Stoperin en sevdiği işin cepheden gelen toplara çıkıp kafa vurmak olduğunu ifade eden Yumlu, ''Daha rahat olabileceğini düşündük ama Fernandao da yabana atılacak biri değil. Bu sefer onun düşürdüğü ikinci topları almaya çalıştık ve aldık. Pozisyon da verdik ama sonuçta Fenerbahçe'ye karşı Kadıköy'de oynuyorsun. Bugün kazanmak önemliydi'' diye konuştu.



''ELİMİZDEN GELDİĞİNCE MÜCADELE EDİP TOPLAYABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN TOPLAYACAĞIZ''



Ligde alt sıralarla bağlantılarının neredeyse koptuğunu dile getiren Mustafa Yumlu, ''Doğal olarak sahada çıkıp elimizden geldiğince mücadele edip toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Türkiye Kupası'nda da rövanş maçımız var. Ona da en iyi şekilde hazırlanıp, elimizden gelen gayreti gösterip sonuç ne olursa olsun iyi futbol oynamaya çalışacağız'' şeklinde konuştu.

Soldado ile ikili mücadeleye girdiğini ve bu şekilde bir penaltının olmayacağını vurgulayan Yumlu, ''Futbolda temas illaki olacak. Ona penaltı verilecekse çok şey var, her şeye verilmesi gerekiyor'' dedi.