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Mustafa Pektemek, derbi kararıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş cephesine çevrildi. Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye...

Mustafa Pektemek, derbi kararıyla ilgili soruları yanıtsız bıraktı

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tatil edilen derbiyle ilgili aldığı karar sonrası gözler Beşiktaş cephesine çevrildi.
Bugün toplanan Federasyon yönetimi, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının 3 Mayıs Perşembe günü kaldığı yerden seyircisiz oynanacağını açıkladı.
Şu ana kadar Beşiktaş yönetiminden bir açıklama yapılmazken, Siyah-beyazlı futbolcular hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak lig maçının hazırlıkları için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi. Saat 18:00'de başlayacak antrenman öncesi tesislere aracıyla giriş yaptığı sırada 'nın mikrofon uzattığı Mustafa Pektemek, "Kararla ilgili açıklama yapmak istemiyorum" dedi. Pektemek, daha sonra hayranlarının imza isteğini kırmayıp onlarla fotoğraf çektirdikten sonra tesislere giriş yaptı.
Öte yandan Siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup da tesislere girişi sırasında kararla ilgili soruları yanıtlamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Pepe ve Mustafa Pektemek'in tesislere girişi
- Mustafa Pektemek'in açıklama yapmak istemediğini söylemesi
- Oğuzhan'ın tesislere girişi
- Detaylar

FOTOĞRAFLI

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