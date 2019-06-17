Mustafa Denizli: Türklerin müthiş bir destek verdiği takımla birlikte olacağız

İbrahim YILDIZ - Enver ALAS İSTANBUL, ()

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile imzaladığı 1 yıllık sözleşmenin ardından İran yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu.

"ÖNEMLİ OLAN BAŞARILI OLMAK"

Daha öncede İran'da görev aldığını belirten Mustafa Denizli, "Gittiğim ülke,tanımadığım bir ülke değil. Uzun süre kaldığım çalıştığım, arkadaşlarımın ve dostlarımın olduğu bir ülke. Daha önce Tahran'da çalıştım şimdi de Tebriz'de Türklerin müthiş bir destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah düşüncelerimizi ve beklentileri karşılarız. Bugün gidiyorum, kısa bir çalışma yapacağız. Kamp ile ilgili, takımın kadrosu ve kendi ekibim ile ilgili çalışmalar olacak. 40 gün sonrada lig maçları başlayacak. Bizim için önemli olan hem takımın başarılı olması hem de benim iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamam ve başarılı olmam" dedi.

"İDDİALI VE TAKIMA SAHİP ÇIKAN BİR TAFARAT GRUBU VAR"

Önemli bir taraftar desteğinin olduğu Traktör Sazi'de taraftarın ilgisine de değinen Denizli, "Ligde iddiası olduğunda 60-70 bin taraftara oynayan bir takıma sahibiz. Taraftarı da iddialı ve takıma sahip çıkan bir taraftar grubu var. Bu akşam havaalanına indiğimizde onu göreceğiz, sizler de göreceksiniz. Geçmiş dönemler de teklif olmuştu ancak gidememiştim. Bu sefer buluşuyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞU ANDA TÜRKİYE'DEN TRANSFER YOK"

Transfer çalışmaları için de görüşmeler olduğunu söyleyen Denizli, "Şu anda Türkiye'den transfer yok. Çünkü sadece 1 yabancı oyuncu hakkı var, bunu değerlendireceğiz. Yabancı oyuncu sayısı orada kısıtlı. 3 yabancı oyuncu oynatabiliyorsun ve takımda 2 yabancı oyuncu var. 1oyuncu değerlendireceğiz. Zamanımız ve alternatiflerimiz var. Türkiye'den olabilir mi, belki olabilir. Türk mü olur, Türkiye'de oynayan yabancı bir oyuncu mu olur onu bilemem" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Mustafa Denizli'nin açıklamaları



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