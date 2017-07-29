Mustafa Denizli: "Milli takımdan teklif almadım"

"Arda'ya 'Çin'e gitme' dedim"

Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, "Milli takımdan şu ana kadar teklif gelmedi" dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Hafta Sonu programına katılan Denizli, önemli açıklamalarda bulundu.

"Milli takımdan şu ana kadar teklif gelmedi. Karışık bir dönem" diyen Denizli, 'Teklif gelirse?' sorusuna, "Bu soruya vereceğim yanıtlar polemiğe neden olur. Gelirse cevap veririm" yanıtını verdi.

Fatih Terim ayrılığıyla ilgili ise teknik adam, "Böyle şeyler yaşanır. Önemli olan bunların içeride kalması. Birkaç konu kamuoyuyla çok fazla paylaşıldı. Bu da yara açtı. Fatih Terim benim çok eski ve yakın arkadaşım. Terim'in zaman zaman patlamaları oluyor. Hepimiz için geçerli. Kimi içe patlar kime dışa patlar. Fatih Terim'e yapılanlar biraz abartılı" dedi.

"ARDA'YA 'ÇİN'E GİTME' DEDİM"

Milli futbolcu Arda Turan'ın Çin'e gitmesini istemediğini belirten Denizli, "Arda Turan, Çin'den teklif aldı. Çok ciddi bir rakam. O para her şeyi değiştirir. Barcelona'dan aldığı paranın 2 katından fazla. Gitme dedim. Burak'ın da gitmesini istemedim. Çin futbol ülkesi değil. Türkiye ise bir futbol ülkesi" diye konuştu.

Denizli, bir soru üzerine, "Eskişehir'de son maçta şampiyonluğu kaçırmamız hayatımdaki en kötü olaylardan biri" ifadelerini kullandı.

Öte yandan tecrübeli çalıştırıcı, en sevdiği tezahürat nedir sorusuna, "Ölmeye ölmeye geldik tezahüratını sevmiyorum. Ölmeye gelme, sevmeye gel" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL /

