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Mustafa Denizli: Kasımpaşa olarak neyi istediğimizi iyi biliyoruz

İSTANBUL,() - Mustafa Denizli, "Rakibimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Her iki takım açısından önemli bir İstanbul derbisi. Biz Kasımpaşa olarak oyunumuzu ve neyi istediğimizi iyi biliyoruz" dedi. Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında...

Mustafa Denizli: Kasımpaşa olarak neyi istediğimizi iyi biliyoruz

İSTANBUL,() - Mustafa Denizli, "Rakibimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Her iki takım açısından önemli bir İstanbul derbisi. Biz Kasımpaşa olarak oyunumuzu ve neyi istediğimizi iyi biliyoruz" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, açıklamalarda bulundu. İki takım açısından da önemli bir maç olduğuna dikkat çeken tecrübeli teknik adam, "Hem bizim hem de Fenerbahçe için yarın akşam çok önemli bir maça çıkacağız. Şu an ligin üstünde, altında ve ortasında önemli bir yarış var. Biz de Avrupa Kupalarına katılmak için mücadele eden takımlar arasındayız. Fenerbahçe maçı bu durumdan dolayı bizim açımızdan son derece önemli. Rakibimiz zorlu bir dönemden geçiyor. Her iki takım açısından önemli bir İstanbul derbisi. Biz Kasımpaşa olarak oyunumuzu ve neyi istediğimizi iyi biliyoruz. Ümit ediyorum ki yarın akşam taraftarlarımız futbol adına önemli şeyler göreceklerdir. Takımımızda bu potansiyel var. Cezalı olan oyuncumuz Ben Youssef ve sakat olan oyuncularımız var. Ama neticede sahaya 11 kişi çıkacağız ve gereken neyse onu yapacağız" diye konuştu.
 

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