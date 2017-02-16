Eskişehirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli ilk antrenmana çıktı.

Mustafa Denizli, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bu hafta deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak olan futbolcularının antrenmanını izledi. Denizli gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Eskişehirsporlu futbolcular hedeflerinin Elazığ'dan galibiyetle dönmek olduğunu belirtti.

Eskişehirspor, Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mustafa Denizli'nin antrenman sahasına gitmesi,

- Denizli'nin koşu yapan takımını izlemesi

HABER - KAMERA: KEMAL ATLAN - HAKAN TÜRKTAN - ESKİŞEHİR /