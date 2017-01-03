Mustafa Denizli eşi ve kayınbiraderi tarafından darp edildi

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 2010’un temmuz ayında evlendiği Evin Elçi’nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Mustafa Denizli şikâyet dilekçesine, 6 yıllık eşi Elvin Elçi’nin evi terk etmesi üzerine, boşanma aşamasına geldiklerini anlatarak başladı.



‘5 MİLYON LİRA VERECEKSİN’



Ünlü futbol adamı, yalnız yaşadığı eve 21 Eylül’de kendisini terk eden eşinin aniden geri geldiğini, evdeki çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışan Denizli, birden eşinin ağabeyleriyle karşı karşıya kaldığını, yaşadığı şaşkınlık sonrası, kayınbiraderlerinin eve nasıl girdiklerini anlamaya çalıştığı sırada tehditlere maruz kaldığını anlattı. Ünlü teknik adam, “Boşanmak için bize 5 milyon lira vereceksin” diyerek tehditler savuran kayınbiraderlerinin bir müddet sonra evi terk ettiğini kaydetti. Yaşadığı şokun ardından 25 Eylül günü eşinin ve kayınbiraderlerinin yeniden evine geldiğini belirten Denizli, boşanma davası için istedikleri parayı vermediği için kayınbiraderleri tarafından darp edildiğini belirtti.



‘BAK BİZ AŞİRETİZ’



Başına ve boynuna aldığı darbeler sonucu yere düştüğünü anlatan Denizli, kayınbiraderlerinin tehdit ve fiziksel şiddetlerinin saatlerce devam ettiğini, zanlıların kendisine “Bak biz aşiretiz, seni öldürürüz. Kafana sıkarım senin lan. Bir tek seni değil bütün sülaleni öldürürüz” diyerek tehditler savurduğunu dile getirdi. Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Denizli, can güvenliğinden endişe ettiği için yaşadığı bu durumu anlatmaya karar verdiğini kaydetti.



‘BAYILDIM VE ÖLÜMLE BURUNA BURUNA GELDİM’



Büyük kızının evine giderek yaşadıklarını anlatan ünlü teknik direktör, aldığı darbeler sonrası vücudunda oluşan morluk ve darp izlerini ailesine utanarak gösterdiğini belirtti. Denizli dilekçenin sonunda ise “Yaşadığım fiziki ve psikolojik saldırı sonrası ruh sağlığım bozuldu. Ailemin ve kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Hiçbir kabahatim yokken mağdur oldum. Yaşadığım darp sonrası hissettiğim korkuyu kelimelerle anlatmam mümkün olamaz. Bayıldım ve adeta ölümle burun buruna geldim. Evin Elçi’nin ve ağabeylerinin cezalandırılmasını istiyorum” ifadelerini kullandı. Denizli, evine gizlice giren kayınbiraderlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini, darp raporunu delil olarak sunarak, ev çalışanlarının tanık olarak dinlenmesini istedi. Denizli’nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SÖZCÜ