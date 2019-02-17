Mustafa Denizli: Bu dönüşü yapacağız

"Bir değişim yaşadık, tahminimizden daha fazla etkilendik"

"İlk yarıda yediğimiz gollerde kırılganlık göstermiyorduk ama ikinci yarıda yediğimiz gollerden sonra kırılganlık yaşıyoruz"

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray'a kendi sahasında 4-1 mağlup olan Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kötü seriyi sonlandıramadıklarını söyleyen Denizli, şöyle konuştu: "İlk yarıda yakaladığımız iyi serinin tam tersini yaşıyoruz. İlk yarının sonunda ikinci sıradaki ekiple aynı puanda bitirdiğimiz lige çok kötü bir başlangıç yaptık. Oyuna iyi başladığımızı söyleyebiliriz. Gol attık, gol kaçırdık. Ama yediğimiz golden sonra problemler yaşadık. Bunu değiştirecek olan bizleriz ve bunu yapacağız. Önümüzdeki süreç çok önemli bizim adımıza ve bu dönüşü yapacağız. Bunu yapmak için de yaptığımız hatalara mutlaka çare bulacağız. Çok fazla bir şey söylemem gerekmiyor. Bu mücadeleden mutlaka yüzümüzün akıyla çıkacağız. Futbolcularım da, ben de, camiamız da üzülüyor. Ama bunu değiştirecek potansiyelimiz var. Yediğimiz goller, bizim adımıza, bir Süper Lig takımının yaşamaması gereken pozisyonlardan kaynaklandı. Öyle ya da böyle çareyi bulacağız, pes etmeyeceğiz. Güçlü bir takıma karşı kaybettik. Final pasları da vuruşları da bizden daha beceriliydi. Neticede üzüldüğümüz bir 90 dakika oldu."

"BİR DEĞİŞİM YAŞADIK, TAHMİNİMİZDEN DAHA FAZLA ETKİLENDİK"

Bir değişim yaşadıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Yapabileceğimiz en iyi dereceyi yapmak istiyoruz. Buna benzer bir seri ilk yarıda da yaşanmıştı. Puan alamadığımız maçlar oldu. Bir değişim yaşadık. Tahminimizden daha fazla etkilendik. Aramıza kattığımız arkadaşlarla, takımın oyun pozisyonunu değiştirmek için gereken süreç şu ana kadar yaşanmadı. Bazı oyuncularda beklemediğim düşüşler oldu. Bunları yaşadık. En kısa sürede yeniden toparlanacağız. Önümüzde bizim adımıza çok önemli 3 maç var. Mutlaka bu kötü seriyi kıracağız" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDA YEDİĞİMİZ GOLLERDE KIRILGANLIK GÖSTERMİYORDUK AMA İKİNCİ YARIDA YEDİĞİMİZ GOLLERDEN SONRA KIRILGANLIK YAŞIYORUZ"

Takım savunmalarında eksiklikler olduğunu kaydeden Denizli, "Ligin ikinci yarısında yediğimiz gollerden sonra kırılmalar yaşıyoruz. Yediğimiz gole kadar, oyun düşündüğümüz gibi gerçekleşti. Golü de bu düşüncemizle bulduk. Bir de İlhan'ın karşı karşıya bir pozisyonu vardı. İlk yarıda yediğimiz gollerde kırılganlık göstermiyorduk ama ikinci yarıda, yediğimiz gollerden sonra kırılganlık yaşıyoruz. Yarından itibaren bu konular üzerine çok çalışmamız lazım. Özellikle savunma olarak ve takım savunması olarak yaptığımız bazı eksikler var. Rakipten daha fazla koşmak çok fazla bir şey ifade etmiyor. Önemli olan doğru koşuları yapmak. Verilere bakıldığında skorla bağdaştıramıyorsunuz ama futbol öyle bir oyun değil. Biz bu akşam bunu yaşadık" diyerek sözlerini noktaladı.

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