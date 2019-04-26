Mustafa Cengiz: "Üst üste kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz"

"Genç hakemleri destekliyorum"

"Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor"

"Bir yerde şampiyonluk ve yarış varsa Galatasaray orada vardır"

Mustafa AKIN / İstanbul,() -

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat Spor Derneği tarafından düzenlenen yeni üyelere berat töreninde açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, "Hakemler bizim aleyhimize de hata yapabilirler. Ama bunu ısrarlı hale getirmesinler" dedi.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Cengiz, "Ben Aslanları kutluyorum. Taraftarlarımızı kutluyorum. Teknik ekibimizi, başta Fatih Terim'i kutluyorum. Mücadele eden yönetici kardeşlerimizi kutluyorum. Ben taraftarlara şunu demek istiyorum; büyük bir infial var. Özellikle bir hakemin deplasmandaki maça atanmasına dair. Ben bu verilen tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Biz Türk toplumundan, Türk spor kamuoyundan ve bizim camiamızdan şunu diledik; bizim lehimize de hatalar yapılmasın. Biz bundan da hoşnut olmayız. Haksız alınan 1 puan, bir mal, bir edinim, herhangi bir bedel size öbür dünyaya fatura kesmeyelim, bu dünyada döner. Bunun için biz mümkün olan en adaletli, gördüğünü çalan ama üst üste kasıtlı hatalar yapmayan yönetimler diliyoruz. Hakem camiasında arkadan gelen genç nesil var. Onları çok destekliyorum. Bizim aleyhimize de hata yapabilirler. Ama bunu ısrarlı hale getirmesinler. Bu genç hakemlerimizin desteklenmesini istiyoruz. Onların sahaya çıkmasını istiyoruz. Onlara şans verilmesini istiyoruz. Onların adını bile bilmiyorum. Önerdiğim hakem bile yok. Bizim savunduğumuz dürüstlük, açıklık, şeffaflık ve samimiyet. Biz bundan yanayız. Biz başka hiçbir şey istemiyoruz. Galatasaray'ın kültürü de bu. Bu olması gerekir. Biz buna uymadığımız takdirde bizi de uyarın. Biz bu uyarıya da uyarız. Biz adil, doğru, dürüst ve oyuna hile karıştırılmayan bir ölümüne yarıştan yanayız. Ben bütün rakiplerime bu anlamda çok saygılıyım. Malatya'yı da gördünüz, müthiş savaştılar. Fakat pozisyonlar bizden yana oldu. Onları da kutluyorum. Bütün takımları kutluyorum. Emekçi kardeşlerimi de kutluyorum. Hele yöneticileri kutluyorum. En zor iş yöneticiliktir. Kalecilik gibi. Herkese candan başarılar diliyorum" dedi.

"BİZİM LEHİMİZE HATA YAPAN HAKEMLERE MAÇ VERİLMİYOR"

Mustafa Cengiz, Atiker Konyaspor ile oynanacak maçtaki hakem yönetiminden endişe duyup duymadığının sorulması üzerine, "Ben endişem şu; algı yapılıyor. Bu algı çok tehlikeli. Bir hakem bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Ben şuna da üzülüyorum; bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor. Çok enteresan. Ben o hakemler bizden yanadır demiyorum. Ben bizim lehimize de hata yapsın demiyorum. Trabzonspor maçında da bunu söyledim, diğer maçlarda da söyledim. Bizim lehimize hata olmasın. Lehimize hata yapan hakemi çok uzun süre dinlendirip, aleyhimize hata yapan hakemi hemen ertesi hata maça verirseniz, ben bunun adını koyamam. Ben edebimle susarım. Edepli, efendi ve sakin olanların da hakkının yenmesinden yana değilim. Ben bunu sadece Galatasaray için söylemiyorum. Diğer takımlar içinde söylüyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"BİR YERDE ŞAMPİYONLUK VE YARIŞ VARSA GALATASARAY ORADA VARDIR"

Ziraat Türkiye Kupası finali ve ligdeki şampiyonluk yarışı ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Bir yerde şampiyonluk ve yarış varsa Galatasaray orada vardır. İnşallah ipi göğüsleme hedefine doğru yürüyecektir. Kazasız belasız, dış engelsiz bu mücadelesine devam edecektir. Bütün rakiplerine saygılı duyarak, Türk futbol ailesi içindeki bütün unsurlara da saygılı olarak. Ama birileri oyuna hile katarsa, haksızlık katarsa biz onlardan yana değiliz" şeklinde konuştu.

Başkan Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün simgesi olan 'Aslan' simgesini de kayıt altına almak için gerekli işlemlere başladıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Berat töreni

-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

-Genel detaylar

