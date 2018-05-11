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Mustafa Cengiz: "UEFA, Galatasaray'ın dünya markası olduğunu gördü"

"UEFA'ya teşekkür ediyorum camiaya da kutlu olsun" "Önümüzdeki günlerde Cenevre'de bir taahhüt sözleşmesi yapacağız" "Galatasaray'ın mali açıdan da kurtuluşa varması için UEFA ve TFF'nin de destekleriyle mücadeleye devam edeceğiz" "Kulübümüze...

Mustafa Cengiz: "UEFA, Galatasaray'ın dünya markası olduğunu gördü"

"UEFA'ya teşekkür ediyorum camiaya da kutlu olsun"

"Önümüzdeki günlerde Cenevre'de bir taahhüt sözleşmesi yapacağız"

"Galatasaray'ın mali açıdan da kurtuluşa varması için UEFA ve TFF'nin de destekleriyle mücadeleye devam edeceğiz"

"Kulübümüze kalıcı zaferler, hak edilmiş şampiyonluklar vermeliyiz"

"Son düdük çalana kadar rehavete kapılmayalım"

İSTANBUL,() - 

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa kupalarına katılma konusunda herhangi bir yasağın olmadığını dile getirdi.
GS TV'de açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Cengiz, "Önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Buradan Türk spor camiasına müjdeliyorum" dedi.
UEFA'dan önemli bir telefon geldiğini söyleyen Mustafa Cengiz, "Sağlıklı bir haber aldım. Önümüzdeki sezon için Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme yok. Buradan Türk spor camiasına müjdeliyorum. UEFA da Türkiye'nin futbol ülkesi olduğunu; Galatasaray'ın dünya markası olduğunu gördü. UEFA'ya teşekkür ediyorum camiaya da kutlu olsun. Allah utandırmasın. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz ve Cenevre'de bir taahhüt sözleşmesi yapacağız. Bu sözleşmede UEFA'nın bizden bazı talepleri olacak. Zaten o taleplere yönetim olarak uyduk ve taahhüt verdik. Genel Kurul'un bilgisine de sunduk. Galatasaray'ın mali açıdan da kurtuluşa varması için UEFA ve TFF'nin de destekleriyle mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.
"KESİNLİKLE REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"
Şampiyonluk yarışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. Seçim çarpışmasına girip hocamızın, futbolcularımızın konsantrasyonunu bozmayalım. Bizler bugün varız, yarın yokuz ama şampiyonluklar daim olur. Burası 113 yıllık bir camia. Kulübümüze kalıcı zaferler, hak edilmiş şampiyonluklar vermeliyiz. Son düdük çalana kadar rehavete kapılmayalım. 2006 yılında ezeli rakibimizin yaşadıklarını biliyoruz. Terimizin son damlasına kadar mücadele edecek futbolcularımız için taraftarımızın destek vermesini istiyorum. İnan edin inşallah şampiyon olacağız. Hak eden ve kazananın Galatasaray olmasını diliyor, istiyor ve bunun için mücadele edeceğimizi söylüyorum. Taraftarımız da bu huzur ve güvenle maça gelsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Mustafa Cengiz'in açıklamaları

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