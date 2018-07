Mustafa Cengiz: "Oyuncu satmadığımız sürece alamayız"

"Galatasaray bu maçlardan para kazanıyor"

SERHAN TÜRK / MONTRÖ- İSVİÇRE,()

Mustafa Cengiz, "UEFA'nın kriterine göre satmadığımız sürece alamayız. Ama bu demek değildir ki biz oyuncularımızı satacağız. Onlar çok değerli oyuncular" dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İsviçre kampındaki son hazırlık maçı olan Valencia karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Valencia başkanı Anil Murthy'nin Galatasaraylı taraftarların maça gösterdiği ilgi karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade eden Mustafa Cengiz, "Ortam muhteşem sizlerde gördünüz. 1000'i aşkın taraftar var. Genç, erkek, aileleri ile birlikte gelmişler. İsviçre'nin bir kasabasında, bir kasabanın küçük bir sahasında hazırlık maçı. Fakat burada 1000'i aşkın Galatasaraylı taraftar var. Buna çok şaşırdılar. Aslında biz şaşırmadık. Biz bunu hep ifade ediyoruz. Belki büyük kulüplerimizde öyle ama Galatasaray'ın biraz daha fazla. Övünmek anlamında söylemiyorum ama bu nasıl sahiplendiğini gösterir. Buradaki vatandaşlarımızın erimeye yani asimilasyona karşı nasıl direndiklerini gösterir topluma. Kültürel açıdan birlikte olsunlar fakat kendi kimliklerini, kendi benliklerini yitirmeden nasıl vatanlarının bir takımına sahip çıktıklarını görmek bizleri mutlu ediyor. Aslında bu Türklerin bir karakteri. Bu açıdan ben çok mutluyum. Real Madrid'te Barcelona'da Manchester United'ta bu pek olmuyor. Bu açıdan kendimi bir Türk olarak çok bahtiyar hissediyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY BU MAÇLARDAN PARA KAZANIYOR"

Takım kadrosunun 25 kişiden oluştuğunu ve bunlardan 8 tanesinin altyapıdan oyuncular olduğuna dikkat çeken Cengiz, "Yıllardır gerek Türk sporunu yönetenler gerekse bizler ne diyoruz alt yapıya önem verin. Tabii sadece bu söylemle olmuyor. Fiziken de bugün Fatih hoca 5 oyuncuyu birden takıma soktu. Valencia gibi bir takıma karşı bu oyuncuları sokmak sadece Fatih Terim'in yapacağı bir iş ve umut ediyoruz Türk futboluna alt yapıdan oyuncular çıkar. UEFA Finansal Fair-Play'de bizi 21 oyuncuyla sınırladı. Bu 21 oyuncunun 5'inin Türk asıllı olması gerekiyor yani yerli oyuncu olması gerekiyor. Bu bağlamda alt yapıdan çıkacak oyuncular çok önemli. Oyuncular hata yapabilir yanlış oynayabilir ama bugün gördünüz Normal Avrupa'nın ciddi takımlarından birine karşı cesaretle oynadılar ve direk dikine oynadılar. Bu çok önemli işte. Bu inşallah devam eder hem Türk futbolu hem de Galatasaray kazanır. Bu maçtan da şunu söyleyeyim Galatasaray aynı zamanda para kazanıyor. Tunus'ta oynayacağız AEK ile oynayacağız AEK önemli bir takım. Çünkü Türkiye'den göç eden Rum kardeşlerimizin takımı. Onlar için çok heyecanlı olacak. Yunanistan'da AEK taraftarlarına Türk deniliyor. Aynı İspanya'da Deportivo'ya dendiği gibi. Biz nasıl Orta Asya kültürümüze sahip çıkıyorsak. AEK gibi Deportivo gibi kültürlere de sahip çıkmamız gerekir. O maçtan da para kazanacağımızı düşünüyorum. 160 bin Yunanistan'dan 140 bin Tunus'tan kazanacağımıza emin olabilirsiniz. Bütün giderlerle birlikte. Biz kutlamadan veya antrenman seyretmekten para kazanan bir takım haline geliyoruz. UEFA'da bunun farkında kimse endişe etmesin biz 4 milyon Euro vermedik, 340 bin Euro onu da sadece ilgili yayıncı kuruluş artı 100 bin Euro ödüyor. Borcumuz var onlara. Sineğin yağını çıkarmıyoruz ama her konuda mücadele ediyoruz. Galatasaray 2 yılda iyi yerlere gelecek kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"OYUNCU SATMADIĞIMIZ SÜRECE ALAMAYIZ"

Gomis hakkında çıkan transfer söylentileriyle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Bende sizler gibi sosyal medyadan görüyor gazetelerden okuyorum. Bende çok şaşırıyorum. Abdurrahim Bey ya da Fatih Hoca'yı arayıp ya böyle bir şeyler varmış doğru mu diyorum. Bu açıdan sizleri tebrik ediyorum çok güzel yazıyorsunuz bizler bile inanıyoruz fakat çalışmalarımız her bağlamda devam ediyor. Birini alacağınız zaman bu piyasalar sanal piyasalar birini alacağınız zaman bir anda fiyatlar yükselebilir veya düşebilir. Biz alacağımız zaman gözlemci ekibimiz ve teknik ekip ile birlikte çok sıkı biçimde devam ediyor. UEFA'nın kriterine göre satmadığımız sürece alamayız. Ama bu demek değildir ki biz oyuncularımızı satacağız. Onlar çok değerli oyuncular onlar Türkiye Ligi şampiyonluğunu kazandılar. Kim ne derse desin bu lig Avrupa'nın ilk 4 liginden biridir bizim için" şeklinde konuştu.

"2-3 BASKETBOLCUYLA ANLAŞTIK"

Basketbol branşında da bir takım düzenlemelere gittiklerini söyleyen Cengiz, "Taraftarımıza hak veriyorum sinirleri çok bozuk. Pusuda yatanlar için demiyorum bunu. Onlar kendi pusularında yatarlar. Onlara iyi yatışlar diliyorum. Fakat şunu belirtmek isterim ki basketbolda UEFA sınırlamalarından ötürü bir takım düzenlemelere gidiyoruz. Kendi gelirini yaratma anlamında söylüyorum fakat sadece basketbolu 38 milyon TL borçla aldık ve şu anki borç 22 milyon TL. Erkek basketboldaki borcumuz 17 Milyon TL civarında. Bütün bunları kapatacağımıza emin olabilirsiniz. Özellikle amatörlere getirilen yasa ile 25 Temmuz'da bir vergi iadesi dönüşü ile ciddi bir kaynak aktaracağız. Şimdi bunu deyince hemen basketçilerin fiyatları yükselmesin 2-3 basketçiyle anlaştık. Antrenörümüz ile görüşmelerimiz sürüyor. Maalesef Koçumuz bize 2 Temmuz'da tek taraflı bir fesih ile sözleşmesini iptal etti. O sözleşmenin BAT sözleşmesinde olduğunu gördük. Basketbolda bazen çift sözleşme olabiliyormuş. Bunu da görmüş olduk. TBF nezdinde ve BAT anlamında iki sözleşme. BAT futboldaki CAS gibi. Onu da tahkim etmiş. Biz yeni hocamızla anlaşacağız. Galatasaray'a yakışır, yaraşır bir hale geleceğiz. Basketbolda çok ciddi bir daralma vara Avrupa'da ve Türkiye'de. Birçok takım ligden çekildi ama biz asla çekilmeyeceğiz. Galatasaray, Türkiye'ye basketbolu ve voleybolu getiren takımdır. Sonuna kadar direneceğiz ve mücadele edeceğiz" dedi.

"GALATASARAY HER ZAMAN EN ÜSTE ÇALIŞIR"

Galatasaray takımının kadrosunun her zaman en üste oynayacağını belirten Cengiz, "Galatasaray Avrupa Şampiyonu da olsa Dünya Şampiyonu da olsa kadro hiç bir zaman yetmez. Galatasaray her zaman en üste çalışır. Hiçbir zaman yetmez. Kadro ve çalışmalar yettiği anda bilin ki biz bitmişiz demektir. Yönetim biliminde biz yetmezlik düzeyine gelmişiz demektir. Şampiyon da olsak hiçbir şey yetmez . Çalışmak hiç bir zaman kalıcı statik bir şey değildir. Mükemmellik statik bir olgudur. Bu olguyu her zaman üst çıtada devam ettirmemiz gerekir" dedi.

"KOMBİNE SATIŞINI DURUDUMAK İSTİYORUZ"

Kombine satışlarını bir noktada durdurmak istediklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Kombine içinde bizde okuyoruz. Bazı yanlış bilgiler ve sıralamalar yapıyorlar. Başkalarını bilmem biz kendimizde özellikle satışı durdurmak istiyoruz belli bir noktada. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bilet gelirimiz çok yüksek oluyor. 97 milyon TL bizim elde ettiğimiz gelir. Yanlış yada eksik yazılması önemli değil fakat net olsun. Gerekirse küsuratıyla veririm net rakamın. Galatasaray taraftarı muhteşem bir destek veriyor. % 80 bir doluluk oranı var biz bunun % 20'sinin durdurmak istiyoruz çünkü Şampiyonlar Ligi geliri için ayıracağız onu. UEFA'da bize çok artı yazıyor mali durumumuzu düzeltmeye yönelik çalışmalarımızdan ötürü. Taraftarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. iyi ki varlar" ifadelerini kullandı.

Cengiz konuşmasının sonunda, "Tüm oyuncularımıza teklifler var. Bu kadro şampiyon takımın kadrosu. Ama teklifler oyuncu ve bizim için iyi olmazsa hiçbir teklife yanıt vermeyiz" dedi.



