Mustafa Cengiz: İnşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaşırız

Mustafa AKIN - Serhan TÜRK / İstanbul,

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de dün akşam Beşiktaş'ı yenerek liderlik koltuğuna oturmalarına rağmen daha şampiyon olmadıklarını söyledi. Başkan Cengiz, ligde önlerinde 3 maç olduğunu hatırlatarak, ''270 dakika. O sonlanmadan hiçbir şey demem. İnşallah hak ettiğimiz bir şampiyonluğa ulaşırız. Eleştirilmeyen hiçbir maç, tartışılmayan hiçbir sonuç olmaz, buna da inanıyorum. Eleştirenlere saygı duyuyorum çünkü gerektiğinde biz de eleştiriyoruz, fakat sporun barış, kardeşlik, dostluk içinde hakarete, aşağılanmaya varmadan dostça bir yarış içinde geçmesini diliyorum'' dedi.

''HİÇBİR ZAMAN KENDİ LEHİMİZE BİR AYRICALIK İSTEMEDİM''

Ligin 31'inci haftasında dün Beşiktaş'ı 2-0 yendikleri derbi karşılaşmasındaki taç pozisyonu ve mücadelenin hakemi Bülent Yıldırım'ın performansı ile ilgili konuşan Başkan Cengiz, ''Bizim hakemlerle ilgili geçmişte görüşlerimiz vardı. Bu görüşlerimizi dile getirdiğimizde buna 8 kulüple verilmiş yazılı bir tepki vardı. Bize tepkinin de yanlış olduğunu düşünüyoruz. Kendimiz için bir ayrıcalık istememiştik, öyle algılandı. Özür dilerim bir taç için konuşamam. Taçtan girersem ofsayttan çıkarım, ofsayttan girersem penaltıdan çıkarım. Onu uzmanlar yargılıyor benim yargılayacak ne teknik bilgim ne de görevim var. Ben tek tek veremem ama şunu gördüm; ben sahada kazanmayı isteyen mücadele eden bir takım vardı. Ben en başta taraftarımıza teşekkür ederim, yarattıkları ambiyans ve kırdıkları rekor için. Ülkemizin içinde bulunduğu gergin dönemlerde geçici de olsa spor bir rahatlama, bir deşarj unsuru. Bunu şarj halini gerginlik haline getirilmesine şiddetle karşıyım. Ben hiçbir zaman kendi lehimize bir ayrıcalık istemedim, kendi lehimize hata istemedim. Dün her iki takım için de hatalar olmuş olabilir, yanlışlar olabilir. Bunun tartışmasını zaten kamuoyu yapıyor. Biz de zaten yapıyoruz özel olarak kendimiz için bir şey istemek durumunda değiliz. Ben dostça kardeşçe camialar arasında gerginlik olmadan birbirine saygı duyarak bir lig diliyorum'' diye konuştu.

''HAKEM DİKKATLİ OLMALI VE VİCDANININ SESİNE HER ZAMAN UYMALI''

İnsanı değiştirmenin insanı eğitmekle ilgili bir şey olduğunu söyleyen Mustafa Cengiz, hakemlerin hakim olmadığını ve adalet dağıtama görevleri olmadığını dile getirerek, ''Gördüğünü çalmalı, üst üste hata yapmamalı. Hakem dikkatli olmalı ve vicdanının sesine her zaman uymalı. Bir oyuncuya sarı kart verdiyse ikinci sarı kartı vermekten çekinmemeli. Bir penaltı verdiyse penaltı vermekten çekinmemeli. Hakem taraf tutabilir, bir takımın fanatik taraftarı olabilir. Bu kötü bir şey değil, futbolla ilgilendiğini gösterir ama sahaya o duygularını asla karıştırmamalı. Biz hakemlerin hangi takımı tuttuğundan ziyade objektif kararlarına bakıyoruz'' diye konuştu.

''TEPKİ SAHİPLERİNİN HAKEMDEN NEDEN ŞİKAYET ETTİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİM''

Mustafa Cengiz, ligde önümüzdeki haftalarda görev alacak hakemlerin kura ile belirlenmesi gerektiği önerisi hakkında, ''Kısa vadede samimi bir öneride bulunmuştum. Belli sayıda hakemler kura çekilebilir demiştim. Bu kuraya çok şiddetli tepki verildi belli kesimler tarafından, bir öneriydi bu. O tepki sahiplerinin hakemden neden şikayet ettiğini anlamış değilim. Hakemlere kendi maçında kendi aleyhine karar verdiğine inandığı şekilde bir insan feryat ediyorsa ve o feryat haklı nedene dayanıyorsa ben o insanın dinlenmesinden yanayım. Yoksa ona karşı bildiri yayınlanmasından yana değilim'' diye konuştu.

''CAMİALARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN SÖYLEMLERDE BULUNMAKTAN YANA DEĞİLİM''

Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama ile hakkında konuşmayacağını ifade ederek şunları dile getirdi: '' O konuda bir açıklama yapacağım ama tenhada gördüğünüzü tenhada karşılarsınız. Sinan Erdem girişinde ben görmedim bile. Küfürlü tezahürat girişimi oldu onu ben, Abdurrahim ve yardımcım Yusuf durdurduk. Bunları aşmamız gerekir. Kişisel tutumlarla değil camiaları temsil eden insanlar olarak camiaları birbirine düşüren söylemlerde bulunmaktan yana değilim. Rakiplerimiz değerli ve büyük camialar'' diye konuştu.

''FATİH TERİM'İN SÖYLEMİ BİR İNANÇ''

Başkan Cengiz, Fatih Terim'in ligdeki puan durumunun kapanacağı yönündeki açıklaması ile ilgili, ''Bu bir inanç. Temenni ve mücadele azmi. Hocamız bunu dile getirdi. Her camiaya saygı duyuyorum. Allah utandırmasın'' dedi.

''HAKEMLERDEN OBJEKTİF, ADİL VE DÜRÜST OLMASINI BEKLİYORUZ VE YÜREKLİ OLMALARINI BEKLİYORUZ''

Başkan Mustafa Cengiz, 'son 3 haftada görev alacak hakemlerden endişeniz var mı?' şeklindeki soruya, ''İnsanın olduğu her yerde endişemiz var. İnsan unsuru var, hata unsuru var. Hata yapabilir insan fakat kasıt olmasın. Birisi endişesini dile getirdiğinde buna tepki vermemek gerekir. Makul ve haklı ise dinlemek gerekir. Hakemlerden objektif, adil ve dürüst olmasını bekliyoruz ve yürekli olmalarını bekliyoruz'' diye cevap verdi.

