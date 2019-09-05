"TFF’ye yakıştıramadım"

"Kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız"

"Yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriyor"

"Aynı cesareti rakiplerimize karşı da göstermelerini istiyoruz"

"3 hakem için alınan karara tepki veren ve açıkça tehdit eden kulüpler var"

"Adalet herkes için geçerlidir. ben ayrıcalık istemiyorum"

"Ben yanlış hesabın, yanlış kararın düzeltileceğine inanıyorum"

İSTANBUL, () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Hocamıza verilen cezayı onaylamıyoruz. Ben yanlış hesabın, yanlış kararın düzeltileceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor" dedi.

Galatasaray’da başkan Mustafa Cengiz, GS TV’de gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in 4 maçlık cezası hakkında konuşan başkan Cengiz, "Her camia için kutsal değerler vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. Bu ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi. Bunu yakıştıramadım. TFF, herhangi bir takımın, herhangi bir kulübün, tarikatın takımı değildir. TFF, bizim değer verdiğimiz bir kurumdur. Şimdi siz, eğer mevzilenmenizi belli bir takıma karşı alırsanız, cephenizi ona doğru kurarsanız asla bundan medet umanlara hayır getirmeniz. Kötü niyetiniz olmadığını kanıtlamalısınız. Bu tip işlerin iyi niyetle açıklanması mümkün görünmüyor. Siz, bir takıma bir yöneticiye bir teknik adama ceza verebilirsiniz. Şimdi, futbol dünyasının içinde yaşıyoruz. Birtakım sözcükleri merak ediyoruz. Hocamızla dün görüştüm. ‘Organize kötülük derken bir kurumu hedef aldınız mı’ dedim, ‘hayır hedef almadım’ dedi. Ben, bize karşı geçen yılda olan tepkilerin daha organize olduğunu söylemek istedim. Bazı deplasman maçlarında bizim yedek kulübemizin arkasına militan unsurlar yerleştiriyor, bunu duyumsuyoruz. Bu kişiler, hocamıza ve ekibe karşı hakaretler yapıyor. Son maçımızda da teknik yardımcımıza fiziki darbede bulunuldu. TFF ceza açıklamasında 6222'nin açık ihlali olan bu saldırı ile ilgili bir açıklama yok. Hocanın verdiği tepkilerden biri bu. Rastgele değil organize yapılıyor. Ben önlem alınmasını rica ediyorum" dedi.

"MÜTHİŞ BİR DENGEZİSLİK VAR"

Karşılaşmalarda çıkarılan kartları eleştiren Mustafa Cengiz, "Keza bizim yaptığımız faullere verilen sarı kart oranı yüzde 43 mertebesinde. Burada müthiş bir dengesizlik var. Rakip 19 faul yapıyor, 0 sarı kart. Biz ilk maçta 9 faule 4 sarı kart bir de kırmızı kart yedik. Galatasaray'a karşı sevgili hakemlerimiz çok cesur. Aynı cesareti rakiplerimize karşı da göstermelerini istiyoruz. Rakamlar ortada. Bu ne derece organize biz bilemeyiz. Görünen o ki geçmiş yıllarda verilen tepki şiddetini arttırmış durumda. Biz mücadelemizi ölümüne veririz. Galatasaray'ın önünü kesmenin anlamını ben anlamıyorum" diye konuştu.

"GALATASARAY'A KARŞI BİR BİLDİRİYDİ BU"

Geçen yıl yayınlanan Kulüpler Birliği bildirisine de değinen başkan Cengiz, "Galatasaray'a karşı bir bildiriydi bu. 17 kulübün imzası yok. Kulüpler Birliği Vakfı’nın defterinde böyle bir karar yok. Sadece web sitesinde yayınlanıyor ve 8 kulüp hemen yayınlıyor. İçeriğine gelince, içerik yürekler acısı. Sevgili Konyaspor camiasına sesleniyorum; onlarla bir problemimiz yok. Yanlış kararlar verilebilir, kötü niyet yoksa saygıyla karşılarız. Konyaspor'a verilen penaltı değildi. Hakemler beş dakika konuştu, bunu anlamadık" şeklinde konuştu.

"3 HAKEM İÇİN ALINAN KARARA TEPKİ VEREN VE AÇIKÇA TEHDİT EDEN KULÜPLER VAR"

"Ali Dürüst ile federasyon içerisinde hiçbir özel bir bağımız yok, olamaz da" diyen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, "Böyle bir talebimiz dahi olmadı. Biz bakıyoruz ki 3 hakem için alınan karara tepki veren ve açıkça tehdit eden kulüpler var. Kulüpler Birliği Başkanı, bütün kulüplerin başkanıdır ama siz aynı zamanda çıkıp ‘Galatasaray'ın son iki şampiyonluğu lekelidir’ derseniz, TFF'ye en ağır suçlamayı yapmış olursunuz çünkü bu iki şampiyonluk tescillenmiştir" ifadelerini kullandı.

ADALET HERKES İÇİN GEÇERLİDİR. BEN AYRICALIK İSTEMİYORUM"

"Biz, o iki hakem askıya alındığında savunur duruma düştük" diyen Mustafa Cengiz, "O iki hakemden biri Göztepe maçında aleyhimize penaltı verdi" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğeri bizi Ali Sami Yen'de resmen kıydı. Siz şu algıyı yaratamazsınız; Galatasaray lehine hata yapanları cezalandırırım, aleyhine hata yapanları onurlandırırım. Bu olmaz, olmadı. Yarın bu senin de başına gelir. Adalet herkes için geçerlidir. Ben ayrıcalık istemiyorum. Şimdi sevk yapılıyor, ‘hangi nedenle sevk ettiniz’ diyoruz. Sen bana, bütün konuşmamı sevk edemezsin. Hangi cümleler suç ise siz bunu açıklamak zorundasınız ki biz sevke neden olan sözler için savunma yapalım ama yok, söylemiyorlar. Eski kafayla, köhnemiş zihniyetlerle bir yere gelemeyiz. Ben 19.05'te yayınlayan zihniyete karşıyım. Siz bizim feryadımızı duymayacaksınız, kafanıza göre ceza vereceksiniz, ben buna karşıyım. Buna herkesin karşı olması lazım. Silah sözcüğü kullananlara 11 gün ceza veriliyor. Rakip takımın teknik direktörü çok daha ağır konuşmuş. Hocamıza verilen cezayı onaylamıyoruz. Ben yanlış hesabın, yanlış kararın düzeltileceğine inanıyorum, inanmak istiyorum. Bu ceza bana inandırıcı gelmiyor."