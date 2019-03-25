Mustafa Cengiz: Görevimizin başındayız

"Bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım"

İbrahim ALİOĞLU - Ali DANAŞ / İSTANBUL () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetiminin ikinci döneminde idari yönden ibra edilmemesi üzerine sarı kırmızılı kulübün başkanı Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Geçtiğimiz cumartesi günü yapılan yıllık olağan genel kurulda idari yönden ibra edilmeyen Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu konuyla ilgili açıklama yapmak üzere Türk Telekom Stadyumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cengiz, yapılan genel kurul ile ilgili olarak, "Cumartesi günü kamuoyunda ve Galatasarayımızda çok tartışma yaratan bir genel kurulu tamamlamış bulunuyoruz. Huzur ve bütünlük içinde başlayan genel kurulumuzun aynı şekilde devam ederek bu tartışmalara mahal vermeyecek şekilde neticelenmesini ümit ederdik ama maalesef öyle olmadı. Yönetimimiz süresince mali anlamda, genel kurulumuzun da tasdik ettiği yadsınamayacak başarılara imza attık. Bu mali başarının ardında, yapılan idari reformların olduğuna kuşku yoktur" dedi.

"BANA OY VEREN, VERMEYEN HERKESİN BAŞKANIYIM"

Şampiyonluk yolunda yer alan Galatasaray için hassas bir zaman olduğuna değinen Cengiz, "Camiamız için çok önemli olan mali başarının sürdürülebilmesi için de kritik öneme sahip şampiyonluklara yürüdüğümüz süreçte bu tartışmaların kulübümüz ve camiamıza vereceği muhtemel kararların bilincindeyiz. Tüm kamuoyu ve Galatasaray sevdalılarına itidal çağırısı yapıyorum. Galatasaray Kulübü başkanı olarak açıkça ilan ediyorum ki bana oy veren, vermeyen herkesin başkanıyım. Bu an itibarıyla Galatasaray'ın yüce menfaatleri ve Galatasaray'ı Galatasaray yapan değerlerin korunması gereğince her şeyin yapılacağından camiamızın hiçbir şüphesi olmasın. Biz görevimizin başındayız. Son genel kurulda haksız ve tartışmalı kararlara karşı hukuki mücadelemizi tüm alanlarda ve tüm boyutlarda sürdüreceğiz. Tüm Galatasaraylılar müsterih olsun. İdari olarak ibra edilmediğimiz idare bütünü içinde bu eğitim de var. İşte idari olarak da Galatasaray kültürü bu. Bir anlamda Beknaz'ın bu hareketi de ibra edilmedi. Biz bu kültürü de yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu vesile ile futbol akamisindeki hocalarımıza, teknik ekibimize sevgi ve saygılarımı iletiyorum. İdari anlamda yaptıkları bu hareket için de tebrik ve teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

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- Mustafa Cengiz'in açıklamaları