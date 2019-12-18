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Mustafa Cengiz: Galatasaray'a kayyum atanması hoş bir şey değil

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Spor’un Enleri ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a kayyum atanmasının hoş bir şey olmayacağını...

SPOR 18.12.2019, 20:42
Mustafa Cengiz: Galatasaray'a kayyum atanması hoş bir şey değil
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bakırköy Ata Spor Kulübü ve Bakırköy Belediyesi tarafından düzenlenen Spor’un Enleri ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a kayyum atanmasının hoş bir şey olmayacağını dile getiren Cengiz, "Tam tersine mali açıdan 5 yıl biliyorsunuz üst üste borsaya, halka açık şirketler zarar gösterdiğinde çok ciddi kayyum atanma riski vardır, biz bunu önledik. Kayyum demek, bitmek demektir bir anlamda da. Bitik, iflas etmiş, müflis, kendi yol ve yordamını bulamamış şirketler için olur, Galatasaray’ın öyle bir durumu yok. Talep eden arkadaşlar resmen talep etmiştir ama kayyum geldiğinde ne zaman seçime gidileceği belli değil. Orada o 2 arkadaşın hedefi seçime gitmek, tabii zevkle. Ben 22 ayda 2 seçim yaşadım, 3’üncüyü de yaşarım hiç sorun değil. Yeter ki Galatasaray'a olan hizmet aşkımız bitmesin ya da daha doğru ifadeyle bitirmesinler, arkadaşlarımızın ve bizim neler çektiğimizi bilenler biliyor. Galatasaray’da bizim için en rahatı martta idari ibrasızlık olduğunda geri çekilmek ‘Haydi eyvallah’ deyip gitmekti. Anadolu tabiriyle ‘Ekmedim bostan yemedim karpuz’ ama 190 milyon TL ödemesini 7 gün içerisinde yaptık, borçsuzluk kağıdı aldık, bugünlere geldik devamında şampiyon olduk, Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Hiç olmazsa katılım parasını ve belli bir geliri çok ciddi bir şekilde elde edip Türk tarihinin takımlar düzeyinde en yüksek gelirini elde eden kulüp olduk, bundan onur duyuyoruz. Tabii bunlar rekor, rekorlar aşılmak içindir. İnşallah biz ve diğer kulüpler aşar, bizi de aşar" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY MALİ, İDARİ VE SPORTİF OLARAK EN İYİ NOKTADADIR"
Bir dava için burada kaldıklarını kaydeden Mustafa Cengiz, şöyle konuştu: "Geçen hafta biliyorsunuz Florya’nın tapusunu aldık. Ne zorluklarla ve nasıl aldığımızı bir yaradan bir de biz biliriz, burada hiç tevazu göstermemek gerek. Çok zor şartlarda aldık, başkası alabilir miydi bilemiyorum ama çok çok zordu, bunu gerçekleştirdik. Demek ki neymiş? Biz seçime gitmemekle Galatasaray’a bir hizmette bulunma amacı gütmüşüz, seçime gitmemekle ne servetimize servet kattık ne gelirimize gelir kattık, tam tersine susuz uykusuz bir anlamda prangalı Galatasaray’a, çocukluk aşkımıza hizmet etmeye çalıştık. Değerli arkadaşlar sadece ben değil düzgün, dürüst çalışan bütün spor kulüpleri yöneticileri, kendilerinin sütüne emanet edilmiş bir çocukluk aşkının emanetini yürütüyor. Biz burada bu şeydeyiz yoksa seçime git, seçime gitme için Galatasaray’a kayyum atandığında o kayyum sadece seçime bakmaz. Yönetim olmadığı için bütün mali, idare ve sportif konulara bakar. Dümensiz bir sandal nereye gider onu ben bilemem, kayyum budur. Tabii bu demek değil ki kayyumda olan şirketleri ve kayyumları eleştiriyorum, hayır. Ben sportif anlamda söylüyorum, bugüne kadar Galatasaray gibi büyük bir camiaya ne mahkemeden kayyum talebi olmuştur, ne de kayyum atanmıştır. Böyle bir talep, en hafif tabiriyle söylüyorum bizi üzer. Bir taraftar olarak beni çok üzer, Galatasaray şu anda mali, idari, sportif olarak olabilecek en iyi noktadadır ama henüz anlamadığım kayyum dışında çok derin ve sıkı baskılar var, onları da çözmeye çalışıyoruz. 2 ana konu var, bunları çözemediğimiz takdirde de sizler kanalıyla camiamıza bunları anlatacağız."
"TÜRK FUTBOLUNDAN VİRÜSLERİN SİLİNMESİ GEREK"
Tuzlaspor maçının ardından yaşanan olaylara değinen Mustafa Cengiz, "Şimdi ben teknik direktör ve oyunculara cevap verecek noktada değilim, küçük gördüğüm için demiyorum. Onların yorumu onlara ait fakat bizim gördüğümüz şu ki senkronize ve bilinçli bir şekilde ameliyattan yeni çıkmış bir oyuncunun oynamayacağı bilindiği halde yedek kulübesinde oyunu provoke etmesi hiç hoş olmadı. Hele bir kadına, ben sonradan Hande hanım ile konuştum, çok ağır galiz ve duyulmadık küfürlerle saldırılması bir utançtır. Orada sayın Tuzla başkanı da yanımdaydı, şok halde izledim. Özellikle rakip takımın teknik heyetini, tribünleri tahrik edici şekilde neredeyse sahaya inmelerini sağlayacak şekilde bir tahrike girmeleri beni çok üzdü. Ben bunu Galatasaray için söylemiyorum, 6222 ve Türk futbolu için söylüyorum, yarın büyük ya da küçük başka bir takımın da başına gelebilir. Türk futbolundan virüslerin temizlenmesi gerek.
Şimdi bunu genel anlamda söylüyorum, tüm düzgün çalışan spor yöneticileri için söylüyorum bedelsiz yapılan uğraşlar sivil toplum örgütlerinde destek, teşekkür ve vefayla ilgilidir. Siz Florya’yı aldığınızda çıkan konuşmacıların hiçbiri Florya için teşekkür etmez veya yaptığınız, yaptığınızı zannettiğiniz güzellikler için size dönüp bir vefa göstermezse kırılırsınız. Çünkü biz belli bir menfaatin peşinde değiliz, şu ya d abu şekilde. Sizin camiadan tek beklediğiniz takdir edilme duygusudur, onu göremeyince benim için söylemiyorum, bütün yönetimler için kırılma noktası odur" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Mustafa Cengiz'in açıklamaları

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