Mustafa Cengiz: Fatih hoca ile futbolcular arasında hiçbir sorun yok -2

"Galatasaray, Güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir. Ortalık karanlık görülebilir. Hoca da bir taraftar. Hoca belki de bizden fazla üzülüyor"



"TFF ve hakemler VAR'a iyi hazırlanamadı



"Hakem görmeden elle de atılıyor"



"%30 aşım limitine göre Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz"



"Galatasaray, şartlar böyle giderse 2-3 yıl içerisinde de dernek bazında borcunu sıfırlayacak"





Serhan TÜRK - İSTANBUL /





Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Türkiye'de bozulduğunu belirterek, "TFF'nin fiziki altyapısı iyi olmasına rağmen kişisel olarak hazırlanamadı. Hakemler de hazırlanamadı" dedi.



Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cengiz, VAR ile ilgili şunları söyledi;



"Özellikle biz VAR sistemini bozduk maalesef. Biz elle gol atılacağını öğrendik. VAR'da oturan hakem de, hepimizin uluslararası başarılarından övündüğümüz bir hakem, şok yaşadık. VAR odasında 20 kamera varsa, 20 görüntü akar. O görüntülere teknik sorumlular bakar ve hakemler kameraları ister. Siz bunları hazırlayıp yayına veremezseniz, eksik görüntü çıkar. Ben kasıt var, bir takımın fanatik taraftarı saklıyor demiyorum. TFF, fiziki altyapısı iyi olmasına rağmen kişisel olarak hazırlanamadı. Hakemler de hazırlanamadı."



"HAKEM GÖRMEDEN ELLE DE ATILIYOR"



Kamera kalitesinin yeterli olmadığını belirten Mustafa Cengiz, "Sezon öncesi toplantıya Oğuz Sarvan ve ekibi de geldi, 'hakemin VAR'a gitmesi sicillerini kötü etkiliyor' dedi. Böyle bir şey yok. Bunu düzeltmek insani bir şey, VAR'a gitmekten neden korkuyorsun? Gerçi VAR'a gitmekten biz de korkuyoruz artık, diagonal çizgiler çiziliyor VAR'da. Elle çizilen çizgi oluyor, hakem görmeden elle de atılıyor ya, Tanrı'nın eli. Futbolcunun topa vurduğunu gösteren küçük bir kare vardı, o topa baktığınız mı? Top orada Amerikan futbol topu, elips durumda top. Yayıncı kuruluşa soruyorum, kameraların frameleri iyi olsa, o topu görürsün. 2 milisaniye oynatırsan ofsayt görülür. Orada 60'lık, 120'lik kameralarla çekerseniz top bombe yapar, vuruş anını göremezsiniz. Yayıncılık 4K'ya gidiyor artık, onu bulamıyorsanız 120 yapın da bari 2K olsun. TFF çok masraf etti VAR odası için, paralarını da kulüpler ödüyor, onu da söyleyeyim" şeklinde konuştu.



"GÜNDELİK BAŞARILARA, HAFTALIK HAFIZALARA SAHİBİZ"



Kendilerinin Galatasaray'da emanetçi olduğunu ve bunu gelecek nesillere iyi bir şekilde aktarmak istediklerini söyleyen Cengiz, "Öncelikle şunu vurgulayalım, insanlarımız haklı. Gündelik başarılara, haftalık hafızalara sahibiz. Galatasaray son iki yılın şampiyonu. Galatasaray, tarihinde ilk defa kâra geçti. Galatasaray, şartlar böyle giderse 2-3 yıl içerisinde de dernek bazında borcunu sıfırlayacak. Hedefimiz bu. Biz gelecek kuşaklara bunu teslim etmek istiyoruz. Biz burada emanetçiyiz. Bu emanet bizim aklımıza, vizyonumuza teslim edilmiş. Doğruluk ve dürüstlük yetmez doğru yönetmeniz gerekir. Biz Türkiye'de içinde bulunduğumuz şartlarda doğru yönettiğimize inanıyoruz. Şunu net olarak görmek gerek, haddimizi bileceğiz, herkes de haddini bilecek. Biz şu anda 147 milyon Euro bir zarar bildirmemize ve limitimiz 5 milyon olmasına rağmen 142 milyon aşımla, çok doğru bir sunum ve anlatım yaparak camianın büyük desteğiyle mali durumumuzda kıpırdanma yaptık ve UEFA ile 4 yıllık yapılandırma anlaşması yaptık. UEFA tarihinde bu bir ilk, üst üste iki defa yapılandırma yapan tek takımız. Aynı UEFA şu anda bizi örnek gösteriyor. Bu Türkiye için onur verici. Buna inanmayanlar CAS'a gitti, CAS'ı da kazandık. Biz, hedefimiz dünyanın tepesi ama realist olmak gerek maalesef 5 büyük ülke ligiyle diğer ülkeler arasındaki makas açıldı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, bir ortak etkileşim. Geçmiş 10 yıldaki başarılara bakarak takımlar sıralanıyor, en üste en başarılı takım konuluyor. Böyle yapıldığında Türk takımları 20'nci, 30'uncu sıraya düşüyor. Bir taraf yüz milyonlarca Euro kazanırken diğer takımlar 1.5 milyon Euro'nun peşine düşüyor. Bu sadece Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray için değil maalesef diyorum ki diğer takımlarımız için de geçerli olduğunu gördük. Bu yürek sızlatan bir şey. Biz hala ülke puanına inanan, bu ülkede siyasi, dini, sosyal, sınıfsal, tarikatsal ayrımlar olmadan bir takım tutma olması gerektiğine inanıyoruz. Galatasaray'ın en tepede olmasını isterim çünkü ben bir Galatasaray taraftarıyım" açıklamasında bulundu.



"PARİS'TEKİ TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"



Galatasaray taraftarlarının Paris'te yaşadığı olaylara da değinen Mustafa Cengiz, "Paris'teki taraftarlarımıza tekrar teşekkür ederim. Ben de oradaydım. 18 yıl önceydi sanırım Paris'te seyircilerimize karşı çok tatsız olaylar oldu. Bizi en çok üzen şey seyircilerimize yapılan baskıydı. Taraftarlarımıza, kendilerine yapılan saldırıya gösterdikleri reaksiyon için tebrik ederim. 1500'e yakın seyircinin ara ara PSG taraftarlarını susturduğu için de ayrıca teşekkür ederim. Taraftar ve seyirci olmazsa futbol diye bir şey yoktur. Şükür ki biz Türkiye'nin en büyük taraftarına sahip kulübüz" şeklinde konuştu.



"FATİH HOCA İLE FUTBOLCULAR ARASINDA HİÇBİR SORUN YOK"



Fatih Terim ile oyuncuların arasında hiçbir problem olmadığının altını çizen Cengiz, "Hocamın söylemleri yanlış anlaşılıyor. Yorumları ben de okuyorum. Hocam da kendine göre haklı, yorumcular da haklı. Galatasaray bir yapılandırma anlaşmasında, bunu unutmamak gerek. Kırmızı ışıkta geçebilirsin ama kaza olursa sorumlusu sensin. Galatasaray zorunlu olarak 4 yıllık bir zorlu süreçten geçiyor. Biz bu zorlu süreçte biz 1 veya 2 yıldızla doğru ya da yanlış ben buna karışamam. Ben burada teknik ekibi suçlayamam. İnsanın yaradılışının fıtratında var. Bazıları tutmayabiliyor. Kadromuzdaki bütün futbolcular çok değerli ve hepsi bir dünya yıldızıdır. Galatasaray gibi büyük takımlarda transferler bitmez. Hocanın söylemek istediği şu, bizim 10'a yakın sakatımız var. Biz bunu diğer Avrupa kulüpleriyle kendi aramızda tartışıyoruz. Milli takım araları maalesef takımlara büyük zarar veriyor. Milli takımlara gidenler farklı teknik direktörlerle farklı yüklemeler yaptığı için farklı sakatlıklar oluşuyor. Yoksa hoca futbolcularla iç içe her gün. Ben de bazen yolculuk yapıyorum takımla ve görüyorum. Hiçbir sorun yok ama bazen oluyor. Galatasaray, güneş gibidir. Güneş tutulmaları olabilir. Ortalık karanlık görülebilir. Hoca da bir taraftar. Hoca belki de bizden fazla üzülüyor. Şunu söyleyeyim, ne olursa olsun sorumluluk bendedir. Judoda da basketbolda da ben teknik olarak karışmasam da kusursuz sorumluluk ilkesi gereği sorumluluk bendedir" ifadelerini kullandı.



"OCAK AYINDA 116 MİLYON DAHA HARCAMA YAPABİLİRİZ"



Sarı-kırmızılı Başkan, %30'luk limit aşım oranına göre Ocak ayına kadar 116 milyon daha harcama limitlerinin olduğunun altını çizerek, "Bizim takım harcama limitimiz 496 milyon. Bu 474 milyona yüzde 30 koyduğunuz zaman 616 milyon yapar. Biz 616 milyon değil, 496 milyon harcamışız. Bizim daha 136 milyon TL sapma hakkımız var. Yani biz Ocak ayında 116 milyonluk daha harcama yapabiliriz. Ancak yapmayız, merak etmeyin. O anlamda söylemiyorum, çünkü zaten paramız yok. Biz parayı, sihirbazı olmaya çalışarak kullanıyoruz. 1 kuruşun peşine düşüyoruz. Tabi her şeyi yüzde yüz kontrol etmemiz mümkün değil. Öyle bir dünya, öyle bir maliye yok. TFF'den gelen yazı meydanda. Gelen yazıda takım harcama limitinin içinde kaldığınız tespit edilmiştir. Tarih 28.11.2019. Şimdi; 40, 50, 60 bizi hiç etkilemiyor. Bizim bununla ilgimiz yok. Trabzonspor da haklı bir tepki veriyor. Siz bana bunu dayattınız, hatta Haziran ayında çıktı, transfer sezonu neredeyse bitmiş. Buna rağmen insanlar, kulüpler bir şey demedi. Peki dedi. Çünkü kendini de disipline etmek istiyor. Türk futbolunda yıllardır ne söyleniyor; kalitesiz, basiretsiz, vizyonsuz yönetimler. Yani yönetimler için kötü sözler söyleniyor. O zaman bunları disipline etmek gerek. Oyun oynanırken, bu kuralı birden bire değiştirirseniz hem de dediğim gibi resmi yazıyı beklemeden değiştirirseniz biz burada dururuz. Bundan kim yararlanıyor? Antalyaspor açıklama yaptı ki en az limit Antalya'da, ben değil dedi. Beşiktaş açıklama yaptı, Kasımpaşa da. Biz de şaşırdık. Kim? Ben kimseyi suçlamıyorum, 18 takım var Süper Lig'de" diye konuştu.



"GALATASARAY'A KARŞI ORTALIĞI AYAĞA KALDIRANLARA SORUYORUM NEDEN YÜZDE 40'A ÇIKARDINIZ"



TFF'nin harcama limitleri içinde olduklarını sözlerine ekleyen Cengiz, "Bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede?" derken, şunları söyledi;



"Biz UEFA'da 10 milyon euro zarar edebilirdik, ancak tam tersine kara geçtik. Onun için örnek gösteriyorum. İnşallah devam eder. Buna rağmen biz limit içinde kaldığımız halde Cenevre'de UEFA'da, Ankara'da devlet dairelerinde sürekli şikayet ediliyoruz. 'Galatasaray Diagne'yi aldı, paraları bastı harcadı. Galatasaray Falcao'yu aldı paraları harcadı' deniliyor ve bunu da sürekli söyleyenler var. İsim vermek istemiyorum. Peki ben söylüyorum; biz TFF'nin harcama limitleri içindeyiz. Biz UEFA'da da yapılandırma anlaşmasının içindeyiz. Peki bize karşı ortalığı yangın yerine çevirip, ayağa kaldıranlar nerede. Galatasaray'a karşı ortalığı ayağa kaldıranlara soruyorum, neden yüzde 40'a çıkardınız? Daha bizim 116 milyon harcama limitimiz var."



"GALATASARAY BİR GÜNEŞ'TİR. ARA SIRA DA GÜNEŞ TUTULMALARI OLABİLİR. GAYET DOĞAL"



Galatasaray Kulübü'nün çok büyük bir marka olduğunu vurgulayan Cengiz, "Biz geldiğimizde enkaz falan bulmadık. Enkaz olsa kaldırırsın. Ama maalesef sistemin içinin çürüdüğünü gördük. Bu bir yönetimle de olmaz. Geçmiş bütün yönetimlerin de değil, ki çok değerli başkanlarımız var bizim. Onların da suçu yok fakat maalesef şartlar mı diyeyim, koşullar, ülkenin durumu mu diyeyim... Biz titiz insanlarız. Biz devletten geldik, resmi gazete de dahil bulunduğum yerleri hep sıfırdan yaptım. Hiç hazıra konmadım. Hep uğraştık. Biz geldiğimiz zaman futbolda transfer yasağı vardı ve 5 iş günü süremiz vardı. Basketbolda transfer yasağı vardı. Bu arada aklınıza gelebilecek her yerden icra vardı. Birikmiş yılların 168 liralık icrası bulunuyordu. Biz Lorik Cana'nın, Johan Elmander'in menajer paralarını yeni ödedik. Şimdi yeni bir belge daha geldi. Orduspor'dan da 2.5 milyon euro alacağımız varmış. Ancak Orduspor kapanmış, ona da muvafakatname vermişiz TFF'den alsın diye. Ancak maalesef Yeni Orduspor kurulmuş, hukuken karşımızda Orduspor diye bir şey yok. Oradan da gitmiş 2.5 milyon euro. Şundan emin olun, Galatasaray dünyada çok büyük bir marka, çok büyük bir isim. Biz o 5 tane de yesek, 6 tane de yesek, 7 de atsak 5 de atsak hiçbir şey fark etmiyor. Galatasaray çok büyük bir marka. Bunu söylemekten usandım ama biz bunu yaşıyoruz. Taraftarımız da görüyor. Altın yere düşmekle hiçbir şey kaybetmez. Galatasaray bir Güneş'tir. Ara sıra da Güneş tutulmaları olabilir. Gayet doğal" ifadelerini kullandı.