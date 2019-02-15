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Mustafa Cengiz: CAS itirazımızı kabul etti

"Avrupa'dan men tehditi tamamen ortadan kalktı" İSTANBUL () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) UEFA'nın 'yeniden yargılama' kararına ilişkin yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA...

Mustafa Cengiz: CAS itirazımızı kabul etti

"Avrupa'dan men tehditi tamamen ortadan kalktı"

İSTANBUL () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) UEFA'nın 'yeniden yargılama' kararına ilişkin yaptıkları itirazın kabul edildiğini ve UEFA ile olan yapılandırma anlaşmasının devam edeceğini açıkladı.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, bu kararla birlikte Avrupa'dan men tehditinin tamamen ortadan kalktığını belirtti.
CAS'ın 14.30 itibarıyla kararını açıkladığını kaydeden Cengiz şöyle konuştu: "CAS'a yaptığımız itirazın kabul edilmesinde, mali durumun düzenli iyiye gitmesi, bizim süreçte olan Avrupa kulüplerine göre Galatasaray'ın çok daha iyi bir performans göstermesi çok etkili oldu. Komite bizim yeniden yargılanmamızı istedi. Biz bundan rahatsız olduk. Çünkü bizim her şeyimiz ortada. Kendi iç denetimimiz dışında, UEFA'nın denetçileri ve uluslararası denetçilerimiz denetliyor. Biz bu karara CAS'ta itiraz etme kararı aldık. 5 Ekim 2018'de alınan yeniden inceleme kararına, 15 Ekim 2018'de CAS nezdinde Cenevre'de itiraz ettik. Uluslararası bir hukuk bürosundan danışman tutarak davayı açtık. Bugün 15 Şubat 2018 yaklaşık 4 aylık ciddi bir inceleme sonucunda CAS'ın kararı 14.30 itibarıyla açıklandı. CAS'ta davayı kazandık. Bunu bütün camiaya müjdeliyorum. Çok önemli, çünkü gelecek 3 yılımızı kapsıyor. İtirazımız kabul edildi ve komitenin yeniden yargılama başvurusu reddedildi. Disiplin komitesinin kararı uygulanacak ve yapılandırma anlaşması devam edecek."

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