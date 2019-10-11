Mustafa Cengiz: Ali Sami Yen'i ve arkadaşlarını minnetle anıyorum

"Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım"







Olgucan KALKAN/İSTANBUL, () - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların 114'üncü kuruluş yılı nedeniyle kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti. Başkan Cengiz, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu, yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnetle anıyorum" dedi.



Sarı-kırmızılılarda 114'üncü kuruluş yılı etkinlikleri, Başkan Mustafa Cengiz ve yöneticilerin, kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabrine yaptığı ziyaretle başladı. Başkan Cengiz, burada yaptığı açıklamada, "Ne mutlu bana ki başkan olarak sevgili kurucumuz, büyük Galatasaraylı Ali Sami Yen'i ikinci defa anma onuruna erdim. Bu, yaşamımda olabilecek en mutlu şeylerden birisi. Kurucu başkanımız sevgili Ali Sami Yen'i ve kurucu arkadaşlarını bir kez daha saygı, sevgi, rahmet, minnetle anıyorum. Kendisinin bize Galatasaray adıyla verdiği dünya çapında bir marka. Onlar bize bir bayrak, arma, sembol emanet etti. Bize düşen ise bu sembolü onur ve gururla dünyanın en tepesine taşımak, en tepede kalmasını sürdürmek" şeklinde konuştu.



"HAFTA İÇİ GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPACAĞIM"



Futbol takımı hakkında çıkan haberlerle ilgili hafta içi bir açıklama yapacağını belirten Cengiz, "Bu yolda en ufak, karınca kadar katkımız olursa ne mutlu bize. Bu konuda hafta içinde basına geniş açıklamalarda bulunacağım. Maalesef bazı kişiler bazı şeyleri çok hadsiz, orantısız şekilde kullanılmaktadır. Ona saygımdan dolayı mezarı başında bunları konuşmak istemiyorum. Hafta içi gerekli açıklamaları yapacağım" dedi.