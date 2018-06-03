Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Muharrem İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
İnce, Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret etti
Alzheimer babaannesi için 12 lira harcayarak takip cihazı geliştirdi
Eda Altunkaya'dan Alzheimer hastaları için...
Antalya'da tekne battı: 9 ölü
Tekne battı: 9 ölü
Şırnak'ta üst düzey PKK'lı terörist teslim oldu
Üst düzey PKK'lı terörist teslim...

Muslera, Uruguay Milli Takımı'na seçildi

İSTANBUL,() 2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekiplerden Uruguay Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera da yer buldu. Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran...

Muslera, Uruguay Milli Takımı'na seçildi

İSTANBUL,()

2018 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek ekiplerden Uruguay Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda Galatasaraylı file bekçisi Fernando Muslera da yer buldu.
Uruguay Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 14 Haziran - 15 Temmuz tarihlerinde Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek 23 kişilik milli takım kadrosu netleşti. Teknik direktör Oscar Tabarez tarafından belirlenen kadroda, Galatasaray'da forma giyen deneyimli kaleci Fernando Muslera da yer aldı.
Uruguay'ın 2018 FIFA Dünya Kupası kadrosu şu şekilde:
KALECİ: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)
DEFANS: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)
ORTA SAHA: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira, Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian De Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)
FORVET: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325