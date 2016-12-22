Muratbey Uşak zora soktu

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda deplasmanda Letonya temsilcisi Ventspils'e 97-86 mağlup olarak 10'uncu maçında 7'nci mağlubiyetini alan Muratbey Uşak, üst tur şansını azalttı.

İlk kez düzenlenen organizasyonda eleme turunu geçtikten sonra grup aşamasında istikrarı yakalayamayan Muratbey Uşak, son 4 maç öncesi dördüncü sıradaki Ventspils ve beşinci PAOK'un 2'şer galibiyet gerisinde kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda ilk 4 sırayı elde eden takımlar ve en yüksek galibiyet sayısına sahip 4 grup beşincisi tur atlayacak.

Muratbey Uşak, kalan maçlarda Rosa Radom, Ewe Baskets (D), Varese (D) ve Asvel'le oynayıp zoru başarmaya çalışacak.

Deplasmanda 86 sayı attıkları bir maçı kazanmaları gerektiğini söyleyen Antrenör Ozan Bulkaz, "Ama 19 hücum ribaundu verdik ve çok basit hatalar yaptık. Ayrıca Evaldas Kairys'in sakatlığı da maçı bu hale getirdi. Daha iyi savunma yapmalıyız ve savunmaya daha fazla motive olmalıyız" diye konuştu.